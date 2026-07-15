Rendirse, jamás: la Selección Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final

Argentina es finalista del Mundial 2026

La Selección Argentina, en otro final digno de una película de drama y suspenso, se sobrepuso a la adversidad, le ganó a Inglaterra por 2-1 y jugará la final del Mundial 2026 contra España. La cita será el próximo domingo, desde las 16, en el New Jersey Stadium. El sueño de la cuarta estrella, más latente que nunca.

Ya de por sí, para los argentinos el partido con los ingleses tenía ese condimento que lo hace especial. También para ellos. Los temores se notaron desde el vamos, el partido se picó de entrada con faltas, empujones y discusiones. Esa escenografía se mantuvo durante todo el primer tiempo, donde predominó la paridad en el juego y no hubo situaciones de gol.

Golpe de Inglaterra

El complemento cambió, se rompió a los 10 minutos cuando Anthony Gordon le ganó la zona a Nahuel Molina en un centro de Morgan Rogers y abrió el marcador para Inglaterra. Lejos de sentir el golpe de nocaut, la Selección Argentina sujetó las cuerdas y se puso de pie.

Las lágrimas de Lautaro Martínez y Lionel Messi. La Selección Argentina es finalista.

No lo esperaba el rival. Ahí comprobaron el verdadero corazón argentino. Ese que acompañó hasta hoy y estará el domingo. La Scaloneta fue un vendaval, se llevó por delante a Inglaterra, le llegó por todos lados. Dos cabezazos de Nicolás González, otro de Alexis Mac Allister al palo. El área de Jordan Pickford se movía como un terremoto por el atropello de un equipo que estaba dispuesto a vender cara la derrota. Y vaya que lo hizo, a puro huevo y corazón.

Argentina corazón

La tercera fue la vencida para Enzo Fernández. Derechazo infernal desde afuera del área a la derecha de un arquero que parecía inexpugnable. Iban 40 minutos y el esfuerzo tenía premio. Inglaterra miró el reloj y pensó en el tiempo extra. La Argentina supo que una más iba a tener.

Ya estaba toda la carne tirada al asador. El convencimiento estaba, como frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza. Si se padeció tres veces, porque no una cuarta. Del remate al palo de Alexis Mac Allister a la caricia de Lionel Messi en el centro con la derecha pasó una fracción de segundos, la pelota cayó por detrás, se elevó Lautaro Martínez y de cabeza hizo historia. Dos minutos de descuento, para que el 2-1 tenga tinte de hazaña, proeza y algo de épica, hasta de venganza por el adversario de turno.

De los nueve minutos de adición, el árbitro Ismail Elfath metió 12. Lo hizo más dramático, como le gusta a la Selección Argentina que por segunda vez derrota a Inglaterra en un mundial y frente a España buscará la cuarta, defendiendo el título que obtuvo en Qatar 2022. A esperar al domingo, a soñar con otro partido de antología. A creer, que se puede.