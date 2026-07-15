Rendirse, jamás: la Selección Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final

Argentina es finalista del Mundial 2026
La Selección Argentina, en otro final digno de una película de drama y suspenso, se sobrepuso a la adversidad, le ganó a Inglaterra por 2-1 y jugará la final del Mundial 2026 contra España. La cita será el próximo domingo, desde las 16, en el New Jersey Stadium. El sueño de la cuarta estrella, más latente que nunca.
Ya de por sí, para los argentinos el partido con los ingleses tenía ese condimento que lo hace especial. También para ellos. Los temores se notaron desde el vamos, el partido se picó de entrada con faltas, empujones y discusiones. Esa escenografía se mantuvo durante todo el primer tiempo, donde predominó la paridad en el juego y no hubo situaciones de gol.
Golpe de Inglaterra
El complemento cambió, se rompió a los 10 minutos cuando Anthony Gordon le ganó la zona a Nahuel Molina en un centro de Morgan Rogers y abrió el marcador para Inglaterra. Lejos de sentir el golpe de nocaut, la Selección Argentina sujetó las cuerdas y se puso de pie.
Las lágrimas de Lautaro Martínez y Lionel Messi. La Selección Argentina es finalista.
No lo esperaba el rival. Ahí comprobaron el verdadero corazón argentino. Ese que acompañó hasta hoy y estará el domingo. La Scaloneta fue un vendaval, se llevó por delante a Inglaterra, le llegó por todos lados. Dos cabezazos de Nicolás González, otro de Alexis Mac Allister al palo. El área de Jordan Pickford se movía como un terremoto por el atropello de un equipo que estaba dispuesto a vender cara la derrota. Y vaya que lo hizo, a puro huevo y corazón.
Argentina corazón
La tercera fue la vencida para Enzo Fernández. Derechazo infernal desde afuera del área a la derecha de un arquero que parecía inexpugnable. Iban 40 minutos y el esfuerzo tenía premio. Inglaterra miró el reloj y pensó en el tiempo extra. La Argentina supo que una más iba a tener.
Ya estaba toda la carne tirada al asador. El convencimiento estaba, como frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza. Si se padeció tres veces, porque no una cuarta. Del remate al palo de Alexis Mac Allister a la caricia de Lionel Messi en el centro con la derecha pasó una fracción de segundos, la pelota cayó por detrás, se elevó Lautaro Martínez y de cabeza hizo historia. Dos minutos de descuento, para que el 2-1 tenga tinte de hazaña, proeza y algo de épica, hasta de venganza por el adversario de turno.
De los nueve minutos de adición, el árbitro Ismail Elfath metió 12. Lo hizo más dramático, como le gusta a la Selección Argentina que por segunda vez derrota a Inglaterra en un mundial y frente a España buscará la cuarta, defendiendo el título que obtuvo en Qatar 2022. A esperar al domingo, a soñar con otro partido de antología. A creer, que se puede.
Terminó el partido: la Selección Argentina es finalista
En otro final de película, la Selección Argentina se repuso a la desventaja, lo dio vuelta a Inglaterra y jugará el domingo la final frente a España, que eliminó a Francia.
¡¡¡GOL DE ARGENTINA!!!
A los 47 minutos. Remate de Alexis Mac Allister al palo, centro de derecha de Lionel Messi y frentazo de Lautaro Martínez para dar vuelta la historia.
Así fue el gol de Lautaro Martínez que puso el 2-1 de Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial. pic.twitter.com/Eejf0BJz9f— Corta (@somoscorta) July 15, 2026
¡¡¡GOL DE ARGENTINA!!!
A los 40 minutos. Tremendo remate de Enzo Fernández que no alcanzó el arquero. La tercera fue la vencida para el volante.
Así fue el gol de Enzo Fernández a los 86 minutos para poner el 1-1 de Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial pic.twitter.com/AVoCJuZGDz— Corta (@somoscorta) July 15, 2026
Otra vez se llegó por arriba
Nuevamente apareció Nicolás González, de cabeza, la pelota cruzó todo el arco.
El palo lo salvó a Inglaterra
La metió Rodrigo De Paul, cabezazo de Alexis Mac Allister que se estrelló en el poste.
Argentina acarició la igualdad
Brillante rechazo del arquero inglés frente a un cabezazo de Nicolás González, que entró por Leandro Paredes.
¡¡¡GOL DE INGLATERRA!!!
A los 10 minutos. Centro de Morgan Rogers al segundo palo y definición de Anthony Gordon ganándole el cierre a Nahuel Molina.
Gol de Inglaterra Gordon y el 1-0 ante Argentina a los 55'. pic.twitter.com/UcRUMeAlty— TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026
Argentina casi araña el primero
La luchó Julián Álvarez y tapó el arquero junto al primer palo. En segunda iacción volvió a ganar Jordan Pickford.
Comenzó el segundo tiempo
Sin cambios, el equipo de Lionel Scaloni busca el boleto a la final del Mundial 2026.
Finalizó el primer tiempo
La Selección Argentina e Inglaterra igualan 0-0 en un partido intenso y con pocas emociones.
Lionel Messi hostigado por la marca.
De afuera, Argentina llevó peligro
Remate de Enzo Fernández que voló cerca del ángulo izquierdo de Jordan Pickford.
Inglaterra comienza a presionar
Con Jude Bellingham como estandarte, el equipo de Thomas Tuchel preocupa a la defensa argentina.
No se sacan ventajas, todo parejo
Se llegó a la pausa de hidratación sin goles. Argentina e Inglaterra se estudian demasiado, dientes apretados.
Cuarto de hora muy disputado
Mucha fricción y nulas llegadas a los arcos. Se pelea más de lo que se juega. Partido tenso.
Enzo Fernández, sin piedad sobre Elliot Anderson.
Arrancó picante, típica semifinal
Se “calentó” de entrada el partido: empujones, protestas, faltas. Trabajo para el árbitro Ismail Elfath.
Comenzó el partido en Atlanta
La Selección Argentina e Inglaterra se miden en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, por el pasaje a la final del Mundial 2026, donde espera España.
El Dibu Martínez: marca registrada
El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, con los colores nacionales sobre su parietal izquierdo.
#FIFAWorldCup Dibu y su marca registrada... ® pic.twitter.com/NcHwoOdVro— Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2026
Calentando motores, se viene el partido
El precalentamiento de la Selección Argentina en la previa de la semifinal ante Inglaterra.
#FIFAWorldCupEntrada en calor Albiceleste.¡En 25 minutos comienza a rodar la pelota! #TodosJuntos pic.twitter.com/gloqKDq7cU— Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2026
El ritual que no falta: los caramelos
Rodrigo De Paul -suplente- y Leandro Paredes cumpliendo la cábala de los caramelos antes del partido.
La Scaloneta ya está en el estadio
La delegación argentina ya se encuentra en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. Comienza la cuenta regresiva.
#FIFAWorldCupLlegaron los dueños de nuestra ilusión ¡Hoy todos con ellos! pic.twitter.com/nAau4ys2gU— Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2026
Lionel Scaloni saca a Rodrigo De Paul y mete a Giuliano Simeone: cómo responderá Inglaterra
Scaloni sacó a Rodrigo De Paul y puso a Giuliano Simeone en el sector derecho del mediocampo y Thomas Tuchel decidió que juegue Spence para que el del Atlético de Madrid no ataque la espalda de O'Reilly.
Bombazo en la formación de la Selección Argentina: afuera Rodrigo de Paul; adentro Giuliano Simeone
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina; Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Giuliano Simeone, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
#FIFAWorldCup¡Once inicial confirmado! Así formará #Argentina para el duelo ante #Inglaterra #TodosJuntos. Detrás de una pelota, detrás de un sueño, detrás de nuestra bandera pic.twitter.com/sv3PLv1YgQ— Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2026
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi y Djed Spence; Declan Rice y Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos).
Primer asistente: Corey Parker (Estados Unidos).
Segundo asistente: Kyle Atkins (Estados Unidos).
Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia).
Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia).
Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).