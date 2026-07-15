Por qué Lionel Messi no pudo jugar el último Argentina - Inglaterra y por qué se cierra el círculo hoy

Lionel Messi fue expulsado en su debut contra Hungría y se perdió el último Argentina - Inglaterra.

Más allá de los enfrentamientos en Mundiales, hubo un Argentina - Inglaterra que, en su momento, fue uno más, pero que hoy cobra un sentido único: el último partido entre ambos, que se perdió Lionel Messi por un insólito motivo, una expulsión en nada menos que su debut con la albiceleste.

El 12 de noviembre de 2005, la Argentina jugó contra Inglaterra. Fue la última vez que se enfrentaron. Ese día podría haber jugado Leo, pero su expulsión, cuatro días antes, contra Hungría, lo dejó afuera.





Aquel choque contra los húngaros quedó en la historia por dos razones: el primero de ellos es el debut del mejor de todos los tiempos, que ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en lugar de Lisandro López; el segundo es porque a los 19 minutos se fue expulsado por roja directa por un golpe en el rostro de Vanczák.

El momento de la expulsión en el insólito debut de Lionel Messi. Sin Leo, pero con otros actuales de la Selección Argentina Quienes sí formaron parte de aquel último partido contra Inglaterra fueron Walter Samuel y Roberto Ayala, hoy ayudantes de campo de Lionel Scaloni. El Ratón jugó tres Mundiales (1998, 2002 y 2006); el ex defensor de Boca jugó dos (2002 y 2010).

Walter Samuel y Roberto Ayala, hoy en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, jugaron el último partido entre la Selección Argentina e Inglaterra.

Aquella expulsión, realmente insólita, le impidió a Lionel Messi jugar el amistoso contra Inglaterra. Hoy, más de 20 años después, en el Mundial 2026, Leo cierra su círculo: jugará por primera vez contra los ingleses y terminará de sacarse la espina por aquella tonta expulsión en su debut en la Seleccion mayor.

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