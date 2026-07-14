Javier Zanetti recordó su gol a los ingleses y alertó: "Argentina no se puede descuidar"

El partido entre la Selección Argentina e Inglaterra sumará su sexto capítulo en Mundiales. En Francia 1998, donde se registró el único empate -luego del equipo de Daniel Passarella se clasificó por penales-, Javier Zanetti integraba el plantel Albiceleste. El ex Talleres de Escalada y Banfield marcó un gol en el partido jugado en el estadio Geoffroy Guichard, de Saint Étienne.

Como dijo Lionel Scaloni , el mensaje al pueblo argentino es que solo se trata de un partido de fútbol, dejando de lado cualquier acercamiento al conflicto bélico de Malvinas.

“Cada vez que se juega con Inglaterra es inevitable que se hable de Malvinas. Pero estoy de acuerdo con Scaloni : hay que tratar de aislarse y concentrarse en el partido, que es muy importante. La historia es parte, está presente, pero ahora hay que pensar en que es una semifinal del mundo”, aseguró Javier Zanetti en diálogo con No Veo La Hora por DSports Radio.

Aquél 30 de junio, la Selección Argentina empató 2-2. Gabriel Batistuta abrió la cuenta de penal, por la misma vía igualó Alan Shearer, Inglaterra se adelantó a través de Machael Owen, pero el Pupi Zanetti, en una memorable jugada de tiro libre marcó en tiempo de descuento.

Javier Zanetti, ídolo de Talleres de Escalada.

El exlateral derecho, con 145 partidos con la camiseta argentina, contó los secretos de aquella jugada. “En ese gol, teniendo a (Gabriel) Batistuta y a (Juan Sebastián) Verón, se sorprendieron porque pensaron que le iban a pegar ellos. Nosotros teníamos armada la jugada que la hacía (Ariel) Ortega, pero nunca salió. Antes de ese partido la cambiamos y me pusieron a mí para patear. Y salió perfecto”, detalló. El Bati pasó por arriba de la pelota, Verón la tocó para Javier Zanetti, que amortiguó de derecha y despachó de zurda a la red de David Seaman. Golazo.

Javier Zanetti, conocedor del puesto

El oriundo de Dock Sud, hoy con 52 años, se convirtió en uno de los grandes laterales derechos de la historia, tanto en Talleres de Escalada, Banfield e Inter de Milán, donde jugó desde 1995 hasta 2014 y con el que alcanzó 16 títulos, entre nacionales e internacionales.

Uno de los problemas de Lionel Scaloni durante el Mundial 2026 se centró en ese puesto. Alternó entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel -salvo ante Jordania que jugó Exequiel Palacios-. El jugador del Atlético de Madrid tuvo cuatro titularidades, contra una del futbolista de River Plate, que ingresó por Molina en algunos partidos de la competición.

Al respecto, Javier Zanetti apuntó: “Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegaron con lo justo, por eso (Lionel) Scaloni los intercala. Las selecciones que hemos enfrentado son muy rápidos y buenos en el uno contra uno, muy difíciles de marcar”. Y añadió: “Yo confío en ellos. Se trata de defender todos juntos y creo que en eso Argentina se puede hacer fuerte”.

Una mirada al próximo rival

A diferencia de la Selección Argentina, que jugó dos suplementarios, los dirigidos por Thomas Tuchel disputaron uno: frente a Noruega por cuartos de final.

La selección de Los Tres Leones tiene como abanderados futbolísticos a Harry Keane y Jude Bellingham. Y sueñan con jugar su segunda final mundialista. “Inglaterra es un equipo organizado”, disparó Javier Zanetti. Y sobre su goleador, argumentó que “Harry Keane es el delantero más completo del fútbol mundial. Jude Bellingham, siendo tan joven, demuestra mucha personalidad y siempre llega atrás del delantero. Es una lectura difícil porque parece que no llega y de repente está adentro del área. Argentina no se puede descuidar”.