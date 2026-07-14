Con juegos, vacunación y asesoramiento, el Hospital Esteves realizará una jornada para las familias

El Hospital Esteves, ubicado en Garibaldi 1665, Temperley, realizará el miércoles desde las 10 una jornada gratuita lúdico familiar y posta sanitaria destinada a niños, niñas y sus familias en el espacio de AIPANN (Atención Integral para Niños y Niñas).
Bajo el lema "compartir, jugar y cuidar porque juntos construimos salud", la propuesta busca promover un espacio de enbcuentro, recreación y acceso a distintos servicios para la comunidad.
Durante la jornada habrá juegos para las infancias, un desayuno compartido, un vacunatorio para completar los esquemas de inmunización y un espacio de asesoramiento jurídico y de género destinado a quienes necesiten orientación.
Ingreso a AIPANN donde se desarrollará la jornada lúdico familiar y posta sanitaria.
Servicios y actividades para la comunidad en Temperley
Además, participara el roperito, una iniciativa solidaria donde si necesitas alguna prenda de vestir o calzado lo podes tomar y también podes colaborar con artículos que ya no uses.
La actividad es abierta a la comunidad y apunta a fortalecer el acceso a la salud y generar espacios de acompañamiento para las familias, combinando propuestas recreativas con acciones de prevención y promoción sanitaria en un mismo encuentro.
Espacio de AIPANN (Atención Integral para Niños y Niñas) en el Hospital Esteves, Garibaldi 1661.