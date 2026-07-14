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14 de julio de 2026
Abierto a la comunidad.

Con juegos, vacunación y asesoramiento, el Hospital Esteves realizará una jornada para las familias

La propuesta gratuita será este miércoles desde las 10 en el Hospital Esteves e incluirá juegos, desayuno, una posta sanitaria y asesoramiento jurídico.

La propuesta gratuita será este miércoles desde las 10 en el Hospital Esteves.

La propuesta gratuita será este miércoles desde las 10 en el Hospital Esteves.

En pocas palabras

  • Jornada familiar: El Hospital Esteves organiza un evento gratuito para familias el miércoles 15 desde las 10.
  • Actividades: La jornada incluirá juegos, vacunación y asesoramiento.
  • Ubicación: El encuentro se desarrollará en los consultorios del Hospital Esteves.
Resumen generado por Thinkindot AI

El Hospital Esteves, ubicado en Garibaldi 1665, Temperley, realizará el miércoles desde las 10 una jornada gratuita lúdico familiar y posta sanitaria destinada a niños, niñas y sus familias en el espacio de AIPANN (Atención Integral para Niños y Niñas).

Bajo el lema "compartir, jugar y cuidar porque juntos construimos salud", la propuesta busca promover un espacio de enbcuentro, recreación y acceso a distintos servicios para la comunidad.

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Durante la jornada habrá juegos para las infancias, un desayuno compartido, un vacunatorio para completar los esquemas de inmunización y un espacio de asesoramiento jurídico y de género destinado a quienes necesiten orientación.

Ingreso a AIPANN donde se desarrollará la jornada lúdico familiar y posta sanitaria.

Ingreso a AIPANN donde se desarrollará la jornada lúdico familiar y posta sanitaria.

Servicios y actividades para la comunidad en Temperley

Además, participara el roperito, una iniciativa solidaria donde si necesitas alguna prenda de vestir o calzado lo podes tomar y también podes colaborar con artículos que ya no uses.

La actividad es abierta a la comunidad y apunta a fortalecer el acceso a la salud y generar espacios de acompañamiento para las familias, combinando propuestas recreativas con acciones de prevención y promoción sanitaria en un mismo encuentro.

Espacio de AIPANN (Atención Integral para Niños y Niñas) en el Hospital Esteves, Garibaldi 1661.

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