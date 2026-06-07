El Club Temperley continúa con la campaña Frío Cero: ya hizo seis entregas de donaciones

Con gran emoción por lo logrado desde el inicio de la campaña Frío Cero que encara Temperley Solidario y la Fundación Sueños Celestes afirmaron que ya se realizaron seis entregas de donaciones y destacaron que seguirán recibiendo las colaboraciones de hinchas, socios y vecinos en la sede del Club Temperley .

El firme objetivo de llegar a distintos espacios con necesidad sigue activo para el sector solidario del Gasolero y agradecieron a través de las redes sociales la cantidad de donaciones recibidas. Lo que siguen juntando es ropa de abrigo de todos los talles, mantas, frazadas, zapatillas y todo lo que pueda ayudar a palear las bajas temperaturas.

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Desde el club contaron que la campaña N°10 que se realiza todos los años antes de la llegada del invierno "es todo un éxito". Las bolsas repletas de donaciones son clasificadas por Temperley Solidario para luego concretar cada entrega. Una de las primeras donaciones fue a Casa del Niño Lomas que es un merendero y comedor con una larga historia solidaria en el barrio.

Claudia Galian, la directora del espacio ubicado en Llavallol, agradeció lo recibido: "Gracias por esta jornada solidaria donde se ha recaudado alimentos y ropa de abrigo".

El compromiso solidario del Club Atlético Temperley

Para el 25 de Mayo realizaron una jornada especial en el marco de la campaña Frío Cero. Los voluntarios de Temperley Solidario, la Fundación Sueños Celestes y el equipo de básquet del club se unieron para juntar alimentos no perecederos y la ropa de abrigo tan necesaria para entregar en los sectores más vulnerados.

Los integrantes del Comedor Sembrando Esperanza en Ellos también agradecieron el acompañamiento del club en esta etapa del año tan complicada: "Para nosotros es importante llegar a las familias más necesitadas y gracias a lo que juntaron en el club nos permitieron llegar a ellos", comentaron Cristian y Mariana del espacio ubicado en Don Orione.

Este fin de semana, con la ropa de abrigo que recibieron organizaron un roperito solidario para que la gente del barrio se acerque y pueda llevar lo que necesita.

d8256ed8-7889-4d7c-bb07-4ee53aeb96b3 El roperito solidario en Don Orione.

Varias organizaciones sociales, merenderos y comedores fueron beneficiados en estos días con la campaña: "No paramos de dar amor y todo gracias a tus donaciones", agradecieron desde la Temperley Solidario.

La ONG No Seas Pavote que nuclea a varias casas barriales donde contienen a personas que lo necesitan también recibió ropa de abrigo y un colchón en excelente estado para llevar a su gente. "Con cada campaña nos convencemos que nadie se salva solo acá esta la muestra de que somos una gran pueblo solidario", destacaron desde el club.

Una campaña que se hace entre todos

Hace una semana, durante la quinta entrega de donaciones, llegaron a la sede del club los integrantes del Comedor Cura Brochero que trabaja constantemente para llevar asistencia en las inmediaciones de la estación Temperley.

Dicho comedor se llevó siete frazadas en excelente estado para seguir con su tarea social todos los sábados de 18 a 21 en 14 de Julio y Santa María de Oro, Temperley.

La última entrega que se realizó hace muy pocos días fue para la responsable del "La copa de leche los chicos de Betharram", Inés Blanca Sosa que recibió en su espacio ubicado en Almirante Brown, unas seis bolsas de ropa de abrigo para su merendero.

Tras cada una de estas entregas, el club sigue renovando esperanzas y recibiendo donaciones. "Los que quieran aportar su granito de arena pueden acercarse a la sede en 9 de julio 360, Temperley", pidieron y recalcaron: "Seguimos recibiendo donaciones de ropa de abrigo, calzados, mantas, porque todo suma".