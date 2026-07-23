jueves 23 de julio de 2026
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23 de julio de 2026
Susto.

Explotó una cámara subterránea de Edesur en pleno centro de Temperley Este

La explosión de una cámara de Edesur obligó a cortar el tránsito en Cangallo y Almirante Brown, en Temperley Este. Los vecinos de la zona estarán sin luz hasta la noche.

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La explosión de una  cámara subterránea de Edesur obligó a cortar el tránsito en Temperley Este.

En la intersección de Cangallo y la avenida Almirante Brown, en pleno centro de Temperley Este, explotó una cámara subterránea de la empresa Edesur. Esto obligó a los Bomberos y Defensa Civil a desplegar un operativo preventivo y cortar el tránsito.

Todo comenzó este miércoles al mediodía, cuando una columna de humo negro comenzó a salir de la cámara que está ubicada sobre la vereda de Cangallo a menos de media cuadra de la avenida. Los vecinos registraron en momento y lo subieron enseguida a las redes.

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Mientras el corte total del tránsito era total en la zona, los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Desde el Departamento de Bomberos explicaron: “Todo el corte fue prevención, estábamos esperando que Edesur solucione el problema”. Según precisaron, el incendio se produjo en una central eléctrica.

Vecinos de Temperley Este advirtieron que cortaron el suministro eléctrico de la zona. Una vecina en diálogo con Diario La Unión contó que esperan que la luz regrese entre las 21 y 23.

Video captado por los vecinos de Temperley

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