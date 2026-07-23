Las insólitas frases del DT de Cienciano, rival de Lanús: "Tacos altos", "quinceañeras" y la "suegra"

Horacio Melgarejo en el centro de la escena tras la derrota de Cienciano ante Lanús.

La derrota de Cienciano por 2 a 0 ante Lanús en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana dejó mucha tela para cortar, pero los focos principales se mudaron rápidamente de la cancha a la sala de conferencias de La Fortaleza.

Fue allí donde Horacio Melgarejo se volvió viral en redes sociales con un curioso ida y vuelta con los periodistas presentes. El estratega argentino se mostró visiblemente molesto por la falta de agresividad y firmeza de sus futbolistas en el roce físico internacional. Se refirió con crudeza, ironía y llamativas metáforas para explicar el rendimiento de su equipo.

Lejos de los casetes habituales del fútbol moderno, Horacio Melgarejo dejó varios títulos que retumbaron con fuerza tanto en Perú como en la Argentina.

El punto central de su descargo radicó en cómo se debe disputar un torneo continental. Para el entrenador de Cienciano , la principal falla en la derrota ante Lanús fue la falta de "oficio" y dureza para competir en Cabrero y Guidi.

“Esta clase de partidos en esta competición tenemos que jugarlo con los dientes apretados. Los tacos altos hay que dejarlos para la discoteca, acá hay que ponerse el taco grueso y meter, correr, chocar y saltar. Esto es una copa internacional”, disparó Melgarejo con munición gruesa contra sus dirigidos.

No conforme con la primera analogía, el DT redobló la apuesta segundos después para reflejar la pasividad que, según su visión, mostró el plantel en determinados pasajes del juego: “Taco alto para las quinceañeras, acá hay que meter con zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”.

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Ironía sobre el "miedo" y análisis del juego

Al ser consultado sobre si el plantel sintió el rigor del escenario o si se había "asustado" ante el planteamiento de Lanús, Melgarejo prefirió descontracturar la situación con una respuesta que desató risas entre los presentes.

“No, miedo no. Miedo tenía yo cuando me levantaba a la madrugada y me cruzaba a mi suegra”, reconoció con una cuota de humor. Ya en el plano estrictamente táctico, el entrenador lamentó la desconcentración final del equipo. A su vez, explicó que pecaron de ansiosos al buscar el empate cuando Lanús quedó con diez hombres por la expulsión de Lucas Besozzi, un adelgazamiento de líneas que el Granate penalizó de contra para estampar el 2 a 0 definitivo.

La ilusión de Cienciano se traslada a la altura de Cusco

Pese al golpe sufrido por los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, Melgarejo confía en que la llave sigue abierta. Cienciano buscará la hazaña de la remontada el próximo miércoles en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Allí, a más de 3,300 metros de altura, el equipo peruano intentará ahogar el juego de Lanús y hacer valer la localía para revertir el resultado global. Será un choque crucial para saber quien clasifica a los octavos de final de la Copa Sudamericana.