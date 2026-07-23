Banfield extendió el contrato de una de sus promesas

Previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional , en el que Banfield debutará este viernes ante Huracán, en Parque Patricios, el club tomó una decisión importante con Marcos López : le firmó la extensión de su contrato . Una gran noticia para el joven futbolista.

El lateral derecho, de 19 años, forma parte del plantel profesional que orienta Pedro Troglio . Esa oportunidad se la ganó gracias a sus buenos desempeños en la Copa Proyección, en donde disputó casi la totalidad de las fechas en el Torneo Apertura pasado.

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Marcos López, oriundo de Avellaneda, había sellado su primer vínculo con el Taladro hasta diciembre de 2027 y ahora lo extendió hasta fines de 2028. Esta temporada, su mayor desafío será sumar más minutos. Es categoría 2006 y arribó a la institución en infantiles.

En el Torneo Apertura, con Pedro Troglio , tuvo su debut frente a Sarmiento, en Junín, ingresando ocho minutos por Santiago López García; a la fecha siguiente fue citado contra Estudiantes de Río Cuarto. Reapareció en el banco en la anteúltima fecha con Atlético Tucumán.

El lateral derecho, formado en el club desde infantiles, extendió su vínculo con #Banfield hasta diciembre de 2028. ¡Vamos, Marquitos! pic.twitter.com/JTxwbvqBnq

En tanto, con Mariano Valentini en la Copa Proyección Torneo Apertura disputó 17 de 18 partidos, en todos completando los 90 minutos. Anotó un gol ante Rosario Central (1-1).

Banfield y los pibes del club

En lo que va de este 2026, la dirigencia de Banfield extendió varios contratos. En esa nómina figuran el mediocampista Lucas Palavecino, el extremo Federico Medina, el arquero Gino Santilli -que regresó de su préstamo en Cerro Largo, de Uruguay- y el volante Lautaro Villegas -había sido cedido a Tristán Suárez-, todos hasta diciembre de 2027.

Por su parte, el central Mateo Mendizabal firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028. Formó parte de la Selección Argentina Sub-17 finalista del Campeonato Sudamericano de Paraguay que clasificó al Mundial de Qatar. Hace dos semanas volvió a ser convocado por Diego Placente a los entrenamientos en Ezeiza.

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