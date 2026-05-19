Banfield le hizo primer contrato a Mateo Mendizabal

Mateo Mendizabal es una de las firmes promesas de Banfield . Ya realizó pretemporada con el plantel profesional que conduce Pedro Troglio y fue citado a la Selección Argentina Su- 17 que alcanzó la final del Campeonato Sudamericano de Paraguay y clasificación al Mundial de la categoría. Este lunes, llegó el premio mayor: firmó primer contrato .

El central llegó al club a la edad de seis años en pre-infantiles y transitó todo el camino de las divisiones juveniles hasta llegar a entrenar con Primera División hace varios meses y es uno de los pilares de la Reserva de Mariano Valentini. Mateo Mendizabal firmó su primer contrato hasta diciembre de 2028.

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El juvenil, de 16 años, nació el 14 de septiembre de 2009 en Claypole , meses antes de la consagración de Banfield como campeón del Torneo Apertura bajo la dirección técnica de Julio César Falcioni . Y llegó a Peña y Arenales a través de una prueba luego de que lo vieran en el baby de Brown de Adrogué.

Mateo Mendizabal, defensor de 16 años, firmó su primer contrato profesional con #Banfield , hasta diciembre de 2028. ¡Felicitaciones y a seguir creciendo, Mate! #LosPibesDeGuillón pic.twitter.com/XXwlngV5iT

Junto al arquero Facundo Ortellado fue citado por el entrenador Diego Placente para el Campeonato Sudamericano donde la Selección Argentina Sub-17 alcanzó la clasificación al Mundial de Qatar 2026, con sede principal en Doha, entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Jugó seis partidos.

Primera pretemporada en Banfield

En enero, Mateo Mendizabal fue uno de los cuatro juveniles que realizó la pretemporada con el plantel profesional en el predio de Luis Guillón, junto a Thiago Cano (arquero), Marcos López (lateral derecho), que por la 2º fecha del Torneo Apertura sumó ocho minutos en Junín, y Valentín González (extremo derecho). Estos dos últimos con contrato hasta 2027.

Mateo Mendizabal Mendizabal, de Banfield al Mundial de Qatar 2026.

“Espero poder debutar en Primera División y agarrar minutos”, afirmó Mateo Mendizabal durante su primera pretemporada. Agregó que “es lindo, es un cambio que no me lo esperaba porque tuve poco tiempo en Reserva”.

También se describió como futbolista: “Soy un jugador técnico con los pies, bueno en la marca y yendo bien arriba”.

Banfield extendió otros contratos

Durante este año, el club extendió los contratos del mediocampista Lucas Palavecino, el extremo Federico Medina, el arquero Gino Santilli -que regresó de su préstamo en Cerro Largo, de Uruguay- y el volante Lautaro Villegas -había sido cedido a Tristán Suárez-, todos hasta diciembre de 2027.