El debate que unió a Banfield y Lanús contra los "viejos favores" a Racing

Hinchas de Banfield y Lanús tendieron un puente temporal para coincidir en un enemigo en común: Racing. En plataformas como X (ex-Twitter), los usuarios reflotaron dos de las mayores polémicas del profesionalismo, argumentando que la Academia fue históricamente beneficiada en perjuicio de los clubes de la región.

Las redes sociales se convirtieron en un inesperado cabildo abierto del fútbol del Sur. Lo que comenzó como un hilo de debate sobre los arbitrajes actuales derivó en una revisión histórica sobre campeonatos que en el pasado, quedaron clavados como una daga en el corazón de los fanáticos del Taladro y el Granate.

Tanto revuelvo causaron las declaraciones de Diego Milito , que derivaron en un profundo debate para todo el fútbol argentino. El presidente de Racing se manifestó en contra del arbitraje de Darío Herrera en el choque ante Rosario Central, pero el mundo del fútbol no tardó en contestarle y de recordarle "viejas ayudas" para la institución de Avellaneda.

Por el lado de Lanús , el recuerdo de la semifinal del Octogonal por el segundo ascenso a Primera en 1984 despertó la furia total. Un detallado hilo de videos rescató la caótica tarde del juez Emilio Misic.

La semifinal del Torneo Octogonal por el segundo ascenso de la Primera B 1984 entre Racing Club y Lanús fue una de las definiciones más escandalosas, caóticas y recordadas de la historia del fútbol argentino, marcada por gravísimos errores arbitrales de Emilio Misic.

En el partido de ida Racing se impuso 2 a 1 en cancha de Vélez. En el partido de vuelta jugado en cancha de Independiente, el Granate le ganaba 2 a 1 a la Academia. Con este resultado parcial, la serie global se igualaba 3-3 y se forzaba un alargue.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió cuando Lanús atacaba buscando la clasificación, el árbitro Misic cometió un error insólito y tocó el silbato dando por terminado el partido unos minutos antes del tiempo reglamentario. Al oír el final, los jugadores de Racing, frustrados, arrojaron e intercambiaron sus camisetas con la hinchada.

Advertido por sus líneas de que todavía faltaban jugarse entre 2 y 3 minutos, Misic intentó reanudar el partido. Sin embargo, Racing ya no tenía indumentaria para ingresar a jugar. Aunque algunos futbolistas intentaron pedirle las prendas de vuelta al público, el director técnico de Racing, Agustín Mario Cejas, se negó a continuar bajo esas condiciones anti-reglamentarias.

Días después, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió dar por terminado el partido. Debido a su mejor ubicación en la tabla de la fase regular, el organismo otorgó la clasificación a la final a Racing, cerrando una de las páginas más oscuras del ascenso argentino y rompiendo definitivamente la amistad que unía a ambas hinchadas.

Así fue como el usuario de X Hugo de Gerli @hugodegerli14 comenzó con un post que pronto despertó el debate: "Yo no olvido de como nos robó Racing el ascenso en el 84, club que fue beneficiado por la política y por el arbitraje muchísimas veces. Nunca me van a ver ponerme del lado de ese club".

Embed Yo no olvido de como nos robo Racing el ascenso en el 84, club que fue beneficiado por la política y por el arbitraje muchísimas veces.

Nunca me van a ver ponerme del lado de ese club. pic.twitter.com/0UpAgZSP8U — Hugo de Gerli (@hugodegerli14) May 14, 2026

El título de 1951 que le "sacaron" a Banfield

El primer foco de conflicto se remonta a la mítica definición del campeonato de Primera División de 1951. Los hinchas de Banfield recordaron cómo aquel equipo, que merecía ser el primer "chico" campeón, debió enfrentar no solo a Racing, sino al peso político de la época.

Las crónicas de la época exponen la influencia de Ramón Cereijo (Ministro de Hacienda y confeso simpatizante de Racing). Los debates recordaron que la modificación reglamentaria de la AFA para forzar los partidos desempate, sumada a arbitrajes cuestionables en las finales disputadas en el Viejo Gasómetro, privaron al Taladro de una consagración que el Sur civil consideró legítima.

A su vez, el usuario El irlandés @lucas_tagl45199 recordó: "Huguito menciona que el primer robo de Racing fue en el 51. Campeonato que lo convertía a Banfield en el primer equipo chico en salir campeón".

De todos modos, Hugo de Gerli advirtió: "No imagino un buen muy destino para Lanús si el dia de mañana la AFA la toma Donofrio/Veron/Macri y cia. Tapia? No me gusta, pero tampoco voy a creer que del otro lado esta la pureza blanca del futbol".

A partir de ese momento, no tardaron en replicarse los comentarios de hinchas de Racing que contestaron las acusaciones. Todo ello sumado a algunos fanáticos de Rosario Central que ingresaron al debate que involucra al fútbol argentino.

Rivales en el barrio, unidos por el pasado

Aunque el clásico entre Banfield y Lanús es uno de los más apasionados del país, el archivo histórico logró un consenso inédito entre las dos parcialidades. La sospecha de un "enfoque centralista" a favor de los cinco grandes sigue uniendo las voces de Lomas, Banfield y Lanús a través de las generaciones.