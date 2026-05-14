Ronaldo Dejesús, otro de Lanús que sueña con jugar el Mundial con Paraguay

El jugador de Lanús en los Juegos Olímpicos París 2024.

Ronaldo Dejesús, de Lanús, en la pre-lista de la Selección Paraguay.

Ronaldo Dejesú s, defensor de Lanús , figura en la pre-lista que el entrenador argentino Gustavo Alfaro tiene en carpeta para el Mundial que iniciará el 11 de junio y tendrá a la Selección Paraguay debutando ante Estados Unidos , uno de los anfitriones junto a México y Canadá . El central se suma a su compañero de equipo José Canale.

El entrenador que va por su segundo Mundial, luego de haber dirigido a Ecuador en Qatar 2022, tiene 55 futbolistas a evaluación para la lista definitiva que dará a conocer el 1º de junio. Cuatro días más tarde, la Albirroja jugará un amistoso ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco previo a la cita mundialista.

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A diferencia de José Canale , que disputó la fecha FIFA de marzo contra Grecia y Marruecos, Ronaldo Dejesús cuenta con un paso previo en las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá . Fue convocado frente a Chile y Colombia, sin sumar minutos en cancha.

Fue campeón del Preolímpico Sub-23 jugando como titular los siete partidos y se destacó como capitán de la Albirroja en los Juegos Olímpicos París 2024.

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La FIFA informó que por cada jugador que dispute el Mundial abonará a los clubes casi US$11 mil por día. En Lanús esperan el anuncio de Gustavo Alfaro.

En Lanús, Ronaldo Dejesús venía con buenos desempeños hasta la lesión en la cabeza en el partido por Copa Argentina 2025 frente a Huracán. Después de un largo tiempo de inactividad, perdió el puesto con su compatriota José Canale.

Con el Granate eliminado en el Torneo Apertura, sumó 544 minutos en nueve presentaciones, mientras que en la Copa Libertadores 15 minutos en dos de los cuatro juegos. En los restantes permaneció en el banco de suplentes.

Dos de Lanús y más compatriotas

Gustavo Gómez -exLanús- y Omar Alderete son la dupla titular de Paraguay; José Canale y Ronaldo Dejesús deberán pelear por sus lugares para el Mundial.

Los otros jugadores del fútbol argentino en la pre-lista de Gustavo Alfaro son los arqueros Orlando Gill (San Lorenzo) y Juan Espínola (Barracas Central); los defensores Alcides Benítez (Belgrano de Córdoba), Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba), Agustín Sandez (Rosario Central) y Saúl Salcedo (Newell’s); los delanteros Ángel Romero y Adam Barerio (ambos de Boca Juniors), Óscar Romero (Huracán), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza) y Ronaldo Martínez (Talleres de Córdoba).