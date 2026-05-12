Cuánto dinero podría recibir Lanús si José Canale juega el Mundial con Paraguay

A 31 días del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá , los entrenadores trabajan en la confección de la lista de jugadores que representarán a sus seleccionados. Lanús estará atento a la decisión de Gustavo Alfaro respecto a José María Canale para el combinado de Paraguay.

La FIFA pagará cifras millonarias a los clubes por ceder futbolistas al Mundial. Por cada uno de ellos que dispute el certamen abonará casi US$11 mil por día.

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E incluso, en el peor de los escenarios, cada club recibirá un mínimo cercano a los US$250 mil por jugador si su seleccionado queda eliminada en fase de grupos. Cuanto más se avance, mayor será el ingreso monetario para los clubes.

El buen desempeño del defensor de Lanús , pilar del equipo de Mauricio Pellegrino , ilusiona a los directivos Granates por tener un representante en el Mundial que se avecina. El monto que distribuirá la FIFA entre los clubes que cedan jugadores será de US$355 millones, lo que representa un aumento del 70% respecto a Qatar 2022, que entregó US$209 millones.

El incremento económico responde al aumento de selecciones participantes de 32 a 48 y a la renovación del acuerdo con la Asociación de Clubes Europeos (ECA). El nuevo convenio se firmó en marzo de 2023 y se prolongará hasta 2030.

José Canale, baluarte de Lanús

José María Canale (29 años), fue uno de los puntos altos del gran 2025 de Lanús, campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana frente a los poderosos de Brasil como Atlético Mineiro y Flamengo, respectivamente.

José Canale - Selección Paraguay El defensor de Lanús, José Canale, fue citado para la fecha FIFA de marzo.

El oriundo de Itauguá alcanzó su pico máximo de rendimiento en esas finales, donde marcó de cabeza el 2-2 parcial en el estadio Maracaná ante el Mengao en el suplementario, donde el Granate alzó la copa venciendo por 3-2.

Esas actuaciones le valieron la citación de Gustavo Alfaro para los amistosos ante Grecia y Marruecos del 27 y 31 de marzo pasado, disputando 29 minutos frente a los helénicos en el estadio Georgios Karaiskakis, en El Pireo.

Rivales de la Selección Paraguay

De acuerdo al sorteo realizado el pasado 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos, la Selección Paraguay integrará el grupo D, junto al local Estados Unidos, Australia y Turquía.

Debutará el viernes 12 de junio ante Estados Unidos, desde las 22, en el Sofi Stadium (Inglewood, California). Luego, el sábado 20 jugará contra Turquía, a las 00.00, en el Levi’s Stadium (Santa Clara, California) y cerrará frente a Australia, el jueves 25, a partir de las 23, en el mismo escenario.

Tras 16 años de ausencia, Paraguay regresa a una copa del mundo y José Canale sueña con ser parte de ese gran desafío que afrontará la Albirroja.

Premios Mundial 2026

Campeón: US$50 millones.

Subcampeón: US$33 millones.

Tercer puesto: US$29 millones.

Cuarto Puesto: US$27 millones.

Cuartos de final: US$19 millones.

Octavos de final: US$15 millones.

17º al 32º puesto: US$11 millones.

Fase de grupos (33º al 48º): US$9 millones.