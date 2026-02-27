viernes 27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026
en vivo Maracanazo granate.

Lanús hizo historia ante Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

En tiempo extra, dio vuelta el partido, le ganó por 3-2 al poderoso club brasilero y gritó campeón con goles de Rodrigo Castillo, José Canale y Dylan Aquino.

Lanús logró un triunfo histórico en el Maracaná.

EN VIVO

Live Blog Post

Final del partido: Lanús campeón de la Recopa Sudamericana

El Granate se hizo gigante en el Maracaná, bancó la parada ante el poderoso Flamengo y cerró la serie con un triunfo por 4-2, gracias al triunfo 1-0 en la ida y el 3-2 en Brasil. Así, logró su cuarto título internacional.

Live Blog Post

¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LANÚS!

De contragolpe, y a puro corazón, Dylan Aquino metió una corrida memorable para dar vuelta el partido y asegurar el cuarto título internacional de la historia del club.

Live Blog Post

¡GOOOOOOOL DE LANÚS!

José Canale, de cabeza, marcó el empate ante Flamengo en el tiempo extra para ponerse otra vez en ventaja en la final de la Recopa Sudamericana.

Live Blog Post

Se juegan los últimos minutos en el Maracaná

Si se mantiene este resultado, el campeón de la actual edición de la Recopa Sudamericana se definirá en los penales.

Live Blog Post

Final del primer tiempo del suplementario

Lanús y Flamengo no se sacaron diferencias en los primeros 15 minutos del tiempo extra, tras un desarrollo parejo y donde el cansancio de ambos se sintió en el césped del Maracaná.

Live Blog Post

Arrancó el primer tiempo del tiempo extra

Live Blog Post

Final del partido en el Maracaná

Flamengo se impuso por 2-1 en el partido revancha de la final de la Recopa Sudamericana e igualó la serie con Lanús, que había ganado en la ida por 1-0. En instantes, arranca el tiempo suplementario.

lanus-flamengo
Lan&uacute;s y Flamengo juegan bajo una intensa lluvia en Brasil.

Live Blog Post

Otra vez, Losada evitó el gol de Flamengo

En tiempo de descuento, y tras un pelotazo desde el mediocampo, Everton recibió libre por derecha probó fuerte contra el primer palo, pero el 1 granate estaba atento y mandó el balón al corner.

Live Blog Post

Pedro falló en la definición y Lanús se salvó

El atacante del Flamengo recibió con espacios en el borde del área grande y probó con una definición con un palo, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Live Blog Post

42' ST, amarilla para Pulgar, el primer del partido.

Live Blog Post

GOL DE FLAMENGO

Esta vez, el que se hizo cargo de la infracción por Jorginho, que marcó el 2-1 en el Maracaná con una sutil definición.

Live Blog Post

Penal para Flamengo

En una polémica decisión, el arbitro uruguayo cobró un nuevo penal a favor por una infracción de Sepúlveda contra Giorgian de Arrascaeta

Live Blog Post

Nahuel Losada salvó a Lanús

El arquero se lució ante un remate complicado de Lucas Paquetá para mantener la diferencia en la serie.

Live Blog Post

Lanús no sufre, pero el protagonismo es de Flamengo

El conjunto de Felipe Luiz, obligado por la necesidad, está posicionado en campo rival, pero no consigue romper el cerrojo defensivo de un Granate que resiste y espera una contra.

Live Blog Post

Inició el segundo tiempo en el Maracaná

Ya se juegan los últimos 45 minutos de la final de la Recopa Sudamericana.

rodrigo castillo lanus gol
Rodrigo Castillo anot&oacute; el gol del Granate.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Flamengo y Lanús empatan 1-1 en el encuentro revancha de la final de la Recopa Sudamericana, tras una etapa inicial que favoreció al local. El Grana sigue arriba en la serie por 2-1.

Live Blog Post

GOL DE FLAMENGO

Giorgian de Arrascaeta se hizo cargo de la infracción y con un remate cruzado, marcó el 1-1 en el estadio Maracaná.

Live Blog Post

Penal para Flamengo

En el peor momento del local, y tras el gol granate, el arbitro uruguayo Andrés Cunha cobró una mano de Ramiro Carrera dentro del área.

Live Blog Post

¡GOL DE LANÚS!

El goleador Rodrigo Castillo aprovechó un error de Agustín Rossi, que salió a jugar en la mitad de la cancha, y con el arco vacío, sin resistencia, definió a la red para ampliar la ventaja en la serie.

Live Blog Post

Otro aviso de Flamengo

El local salió rápido de contragolpe y generó otra situación de peligro, esta vez gracias al ecuatoriano Plata.

Live Blog Post

Flamengo domina, Lanús aguanta

El equipo Felipe Luiz tomó el protagonismo desde el inicio y el partido, hasta el momento, se jugó en campo granate.

Live Blog Post

Flamengo tuvo la primera de la noche

A partir de un error de José Canale, el local encontró su primera chance: Jorge Carrascal recibió libre, con espacios, tras la pifia del defensor y sacó fuerte remate al primer palo que Nahuel Losada, con una buena reacción, mandó al córner.

Live Blog Post

Arrancó la revancha de la Recopa Sudamericana

En el estadio Maracaná, el Granate y el Mengao ya juegan en busca de un nuevo título internacional para sus vitrinas. En la ida, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso por 1-0.

Live Blog Post

Formaciones confirmada de Flamengo - Lanús

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton; Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Lino; Plata. DT: Filipe Luis.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Hora: 21.30 – TV: ESPN.

