Lanús hizo historia ante Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Final del partido: Lanús campeón de la Recopa Sudamericana
El Granate se hizo gigante en el Maracaná, bancó la parada ante el poderoso Flamengo y cerró la serie con un triunfo por 4-2, gracias al triunfo 1-0 en la ida y el 3-2 en Brasil. Así, logró su cuarto título internacional.
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LANÚS!
De contragolpe, y a puro corazón, Dylan Aquino metió una corrida memorable para dar vuelta el partido y asegurar el cuarto título internacional de la historia del club.
¡ÉPICO GOLAZO DE AQUINO PARA QUE LANÚS LE DE LA ESTOCADA FINAL A FLAMENGO EN EL MARACANÁ! ¡LOCURA TOTAL DEL GRANATE!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2026
Mirá la CONMEBOL #Recopa en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/H0sZhn69QY
¡GOOOOOOOL DE LANÚS!
José Canale, de cabeza, marcó el empate ante Flamengo en el tiempo extra para ponerse otra vez en ventaja en la final de la Recopa Sudamericana.
¡EL GOLAZO DE CABEZA DE CANALE EN EL 2-2 DE LANÚS ANTE FLAMENGO!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2026
Mirá la CONMEBOL #Recopa en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/yPvWFCkmxS
Se juegan los últimos minutos en el Maracaná
Si se mantiene este resultado, el campeón de la actual edición de la Recopa Sudamericana se definirá en los penales.
Final del primer tiempo del suplementario
Lanús y Flamengo no se sacaron diferencias en los primeros 15 minutos del tiempo extra, tras un desarrollo parejo y donde el cansancio de ambos se sintió en el césped del Maracaná.
Arrancó el primer tiempo del tiempo extra
Final del partido en el Maracaná
Flamengo se impuso por 2-1 en el partido revancha de la final de la Recopa Sudamericana e igualó la serie con Lanús, que había ganado en la ida por 1-0. En instantes, arranca el tiempo suplementario.
Otra vez, Losada evitó el gol de Flamengo
En tiempo de descuento, y tras un pelotazo desde el mediocampo, Everton recibió libre por derecha probó fuerte contra el primer palo, pero el 1 granate estaba atento y mandó el balón al corner.
Pedro falló en la definición y Lanús se salvó
El atacante del Flamengo recibió con espacios en el borde del área grande y probó con una definición con un palo, pero su remate se fue por encima del travesaño.
42' ST, amarilla para Pulgar, el primer del partido.
GOL DE FLAMENGO
Esta vez, el que se hizo cargo de la infracción por Jorginho, que marcó el 2-1 en el Maracaná con una sutil definición.
Penal para Flamengo
En una polémica decisión, el arbitro uruguayo cobró un nuevo penal a favor por una infracción de Sepúlveda contra Giorgian de Arrascaeta
Nahuel Losada salvó a Lanús
El arquero se lució ante un remate complicado de Lucas Paquetá para mantener la diferencia en la serie.
Lanús no sufre, pero el protagonismo es de Flamengo
El conjunto de Felipe Luiz, obligado por la necesidad, está posicionado en campo rival, pero no consigue romper el cerrojo defensivo de un Granate que resiste y espera una contra.
Inició el segundo tiempo en el Maracaná
Ya se juegan los últimos 45 minutos de la final de la Recopa Sudamericana.
Final del primer tiempo
Flamengo y Lanús empatan 1-1 en el encuentro revancha de la final de la Recopa Sudamericana, tras una etapa inicial que favoreció al local. El Grana sigue arriba en la serie por 2-1.
GOL DE FLAMENGO
Giorgian de Arrascaeta se hizo cargo de la infracción y con un remate cruzado, marcó el 1-1 en el estadio Maracaná.
¡LO EMPATÓ EL MENGAO! De Arrascaeta cambió penal por gol y Flamengo ahora iguala 1-1 (1-2 global) ante Lanús.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2026
Penal para Flamengo
En el peor momento del local, y tras el gol granate, el arbitro uruguayo Andrés Cunha cobró una mano de Ramiro Carrera dentro del área.
¡GOL DE LANÚS!
El goleador Rodrigo Castillo aprovechó un error de Agustín Rossi, que salió a jugar en la mitad de la cancha, y con el arco vacío, sin resistencia, definió a la red para ampliar la ventaja en la serie.
¡ROSSI RESBALÓ Y LANÚS GANA 1-0 EN EL MARACANÁ ANTE FLAMENGO! Castillo no desaprovechó el regalo y puso en ventaja al Granate.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2026
Otro aviso de Flamengo
El local salió rápido de contragolpe y generó otra situación de peligro, esta vez gracias al ecuatoriano Plata.
Flamengo domina, Lanús aguanta
El equipo Felipe Luiz tomó el protagonismo desde el inicio y el partido, hasta el momento, se jugó en campo granate.
Flamengo tuvo la primera de la noche
A partir de un error de José Canale, el local encontró su primera chance: Jorge Carrascal recibió libre, con espacios, tras la pifia del defensor y sacó fuerte remate al primer palo que Nahuel Losada, con una buena reacción, mandó al córner.
Arrancó la revancha de la Recopa Sudamericana
En el estadio Maracaná, el Granate y el Mengao ya juegan en busca de un nuevo título internacional para sus vitrinas. En la ida, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso por 1-0.
Formaciones confirmada de Flamengo - Lanús
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton; Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Lino; Plata. DT: Filipe Luis.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Estadio: Maracaná.
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
VAR: Andrés Cunha (Uruguay).
Hora: 21.30 – TV: ESPN.