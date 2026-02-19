viernes 20 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026
en vivo Se copa.

Lanús le ganó a Flamengo la primera final de la Recopa Sudamericana

En la Fortaleza, Lanús se impuso por 1-0 con un cabezazo de Rodrigo Castillo, a los 32 minutos del complemento. Ventaja clave para ir al Maracaná.

Diariolaunion | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Rodrigo Castillo la clavó con un cabezazo.

Lanús se quedó con el primer trago de la Recopa Sudamericana

La primera final de la Recopa Sudamericana fue para Lanús, que en la Fortaleza de Cabrero y Guidi, superó por 1-0 a Flamengo con un golazo de Rodrigo Castillo. El próximo jueves se jugará la revancha en el estadio Maracaná.

Flamengo intentó hacerse dueño de la pelota, con lenta circulación, pero Lanús tomó posición en la cancha, presionó sobre los hombres del equipo brasilero asumiendo el rol de la localía apoyado por su gente.

Con aproximaciones, el Granate tuvo las primeras llegadas, con remates de Agustín Medina y Eduardo Salvio, también con un gol de Rodrigo Castillo anulado por clara posición adelantada.

Marcelino Moreno
Marcelino Moreno entregó gotas de fútbol.

El equipo de Mauricio Pellegrino logró anular el juego de Flamengo, donde no aparecieron en su mejor versión Giorgian De Arrascaeta y Jorge Carrascal que alternaron como falsos “9”, pero a su vez careció de pasajes futbolísticos para algo más. Apenas tuvo un desliz con una entrada de Everton que tapó Nahuel Losada.

Se vino a pique el complemento, demasiado estudio y poco ingenio para sacar una diferencia en el marcador.

Con los ingresos de Dylan Aquino y Matías Sepúveda, especialmente este último, mejoró la ofensiva Granate. Hubo otro gol anulado a Rodrigo Castillo, pero estaba escrito que iba a ser su noche, la que toda la Fortaleza esperaba.

A los 32 minutos Agustín Cardozo recuperó la pelota, abrió para Sasha Marcich, centro la cabeza de Rodrigo Castillo y golazo de Lanús. La tercera fue la vencida para el gran goleador Granate.

Hasta el final, Lanús cuidó la diferencia con total entrega frente a un Flamengo que reaccionó tarde y deberá mejorar mucho en la revancha. El Maracaná espera por Lanús y su sed de gloria.

Guidi

Lanús se quedó con la primera final de la Recopa

Con un gol de cabeza de Rodrigo Castillo, el Granate de Mauricio Pellegrino se impuso por 1-0 a Flamengo, en la Fortaleza. El próximo jueves irá en busca del título en el estadio Maracaná.

¡¡¡Gol de Lanús!!!

Gran centro de Sasha Marcich para el implacable cabezazo de Rodrigo Castillo contra el caño izquierdo para el 1-0 a los 32 minutos.

Dylan Aquino pinchó una nube

Matías Sepúlveda mandó el centro pasado desde la derecha para la volea de Aquino arriba del travesaño.

Lanús y Flamengo aburren en la Fortaleza

Flojo lo de los dos, con los brasileros más conformes con el resultado. Ingresaron Dylan Aquino y Matías Sepúlveda en el local.

Comenzó el segundo tiempo

Lanús tiene 45 minutos por delante para buscar el triunfo que le otorgue cierta tranquilidad para la revancha en el Maracaná.

Terminó el primer tiempo en Cabrero y Guidi

Lanús y Flamengo empatan sin goles al cabo de los 45 minutos iniciales, donde ambos equipos amagaron más de lo que propusieron.

Eduardo Salvio Lanús
Eduardo Salvio maniobra frente a Alex Sandro.

Gran tapada de Nahuel Losada

Everton se filtró por el medio entre forcejeos y remató al cuerpo del arquero de Lanús que estuvo rápido de reflejos para achicar el ángulo

Lanús lo busca por arriba

En un partido parejo, sin grandes emociones, el equipo de Mauricio Pellegrino se aferra a la pelota parada para sorprender a Flamengo.

Lanus
No logran romper el cero en el Sur.

El “Toto” probó a Agustín Rossi

El extremo encontró espacios por derecha, recibió el pase de Ramiro Carrera y su intento lo controló el arquero luego de un rebote.

La primera llegada fue para Lanús

Tras un tiro libre corto de Marcelino Moreno, tomó el rebote Agustín Medina rematando desde afuera de área al cuerpo de Agustín Rossi.

Comenzó la primera final de la Recopa

Lanús y Flamengo juegan por la final de ida de la Recopa Sudamericana. El Granate es el campeón de la Copa Sudamericana y el Mengano de la Copa Libertadores de América. En la Fortaleza, arbitra el venezolano Alexis Herrera.

Así forman de Lanús y Flamengo

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro; Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Lucas Paquetá y Everton; Luiz Araújo y Giorgian De Arrascaeta. DT: Filipe Luis.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN.

