Lanús le ganó a Flamengo la primera final de la Recopa Sudamericana

Lanús se quedó con el primer trago de la Recopa Sudamericana

La primera final de la Recopa Sudamericana fue para Lanús, que en la Fortaleza de Cabrero y Guidi, superó por 1-0 a Flamengo con un golazo de Rodrigo Castillo. El próximo jueves se jugará la revancha en el estadio Maracaná.

Flamengo intentó hacerse dueño de la pelota, con lenta circulación, pero Lanús tomó posición en la cancha, presionó sobre los hombres del equipo brasilero asumiendo el rol de la localía apoyado por su gente.

Con aproximaciones, el Granate tuvo las primeras llegadas, con remates de Agustín Medina y Eduardo Salvio, también con un gol de Rodrigo Castillo anulado por clara posición adelantada.

Marcelino Moreno Marcelino Moreno entregó gotas de fútbol.

El equipo de Mauricio Pellegrino logró anular el juego de Flamengo, donde no aparecieron en su mejor versión Giorgian De Arrascaeta y Jorge Carrascal que alternaron como falsos “9”, pero a su vez careció de pasajes futbolísticos para algo más. Apenas tuvo un desliz con una entrada de Everton que tapó Nahuel Losada.

Se vino a pique el complemento, demasiado estudio y poco ingenio para sacar una diferencia en el marcador.

Con los ingresos de Dylan Aquino y Matías Sepúveda, especialmente este último, mejoró la ofensiva Granate. Hubo otro gol anulado a Rodrigo Castillo, pero estaba escrito que iba a ser su noche, la que toda la Fortaleza esperaba.

A los 32 minutos Agustín Cardozo recuperó la pelota, abrió para Sasha Marcich, centro la cabeza de Rodrigo Castillo y golazo de Lanús. La tercera fue la vencida para el gran goleador Granate.

Hasta el final, Lanús cuidó la diferencia con total entrega frente a un Flamengo que reaccionó tarde y deberá mejorar mucho en la revancha. El Maracaná espera por Lanús y su sed de gloria.