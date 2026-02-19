José Pepe Sand explicó cuál sería un buen resultado para Lanús en la ida ante Flamengo por la Recopa

José Sand , ídolo y máximo goleador de la historia de Lanús , elogió el crecimiento institucional del Granate en los últimos años y comenzó a palpitar lo que será la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en La Fortaleza. La expectativa es gigante dentro del continente y por eso Lanús buscará sacar ventaja este jueves en el duelo de ida.

Para Pepe Sand el duelo ante el conjunto brasileño será especial porque el Granate busca desquitarse de la Recopa perdida ante Atlético Mineiro en el 2014. Sin dudas, para todos los hinchas el partido ante Flamengo es una especie de revancha por lo acontencido en el pasado.

El máximo artillero en la historia del Granate sostuvo: " Para mí, un buen resultado para Lanús es no perder en la ida. Hay que pasarle la presión al Flamengo, como lo fue con Fluminense el año pasado . Estas series se definen por detalles, creo que Lanús puede llegar a tener chances. Flamengo tiene sus individualidades, pero adentro de la cancha son once contra once”.

A su vez, fue contundente y expresó que "ojalá que los jugadores de Flamengo tengan 180 minutos muy malos y los de Lanús tengan 180 minutos muy buenos". Y apùntó: “Cuando hay partidos importantes como el de la Recopa, uno extraña el ser futbolista y entrar a la cancha. Y más si es la de Lanús. Hoy estoy desde otro lugar y tengo que ayudar".

"Veo muy bien a Lanús, es un equipo con mucha experiencia y que sabe jugar estos partidos. Lograron algo muy importante como una Copa Sudamericana, y eso no es poca cosa”, aseguró en diálogo con el programa Cómo Te va de Dsports Radio FM 103.1 del dial.

¿Lanús a la altura de Independiente y Racing?

Por otra parte, el ex futbolista destacó el crecimiento de Lanús en los últimos años. Al lograr campeonatos locales y títulos internacionales, se encuentra en telo de juicio que lugar ocupa el Granate en el fútbol argentino, ya que durante el siglo 21 comenzó a ganar protagonismo a nivel nacional.

En ese contexto, Sand comparó a Lanús con los dos grandes de Avellaneda. Para Pepe, el Granate "no tiene nada que envidiarle a Independiente y a Racing". A propósito, señaló que el Granate está en condiciones de "hablarle de igual a igual a Racing y a Independiente".

"Lanús es un club muy grande y que tiene que pensar en grandes cosas. No tiene nada que envidiarle a Independiente o Racing, si Lanús sigue por este camino, va a ir escalando poco a poco”, destacó.

La experiencia de Sand como futbolista y de qué manera la aplica en inferiores

El goleador histórico del Granate y hoy entrenador, recordó su etapa como futbolista donde fue campeón con Lanús y sigue recibiendo el cariño de los hinchas a diario.

Sin embargo, recordó: “Uno va aprendiendo con los años, yo tuve malos pasos por Argentinos y Racing y el hecho de ir a un deportólogo me ayudó mucho desde lo deportivo. Si uno siente dudas sobre si mismo, el tratar la cabeza te saca todos los miedos. Si uno consume lo que se dice afuera, se puede llegar a volver loco. En Racing sufrí mucho de eso, pero me sirvió para después".

“Es lindo estar dirigiendo a los más chicos. Uno trata de volcar la experiencia que ha adquirido a lo largo de su carrera. Estamos en inferiores para enseñar. En el fútbol no hay que claudicar, siempre hay que insistir e ir por lo que uno sueña. Llegar a primera división es el sueño de todos, y los chicos son más tranquilos que en nuestra época”, sentenció.