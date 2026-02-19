Se suicidó el hombre que mató a su hijo Joaquín Ruffo en Lomas de Zamora para "dejarle un mensaje a su mamá"

Alejandro Ruffo , el hombre de 52 años que había matado a su hijo Joaquín Ruffo , de 8 años, para “dejarle un mensaje a la mamá”, fue encontrado sin vida en la celda de la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, donde cumplía la prisión preventiva por el homicidio triplemente agravado.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Ruffo se habría colgado con una sábana, atada por un extremo a la ventana de la celda N° 85 y por el otro entrelazada a su cuello. Los internos intentaron ayudarlo, cortando la sábana y haciéndole reanimación, pero no lo lograron.

El hecho fue advertido cuando personal del penal realizaba una recorrida de rutina y escuchó gritos provenientes del Pabellón N° 4, donde finalmente se constató el fallecimiento en el lugar.

Interviene la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la apertura de actuaciones por “suicidio”, mientras que en el lugar del hecho, actuaron los peritos y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

Alejandro Ruffo estaba detenido desde el año pasado

El imputado estaba detenido desde el año pasado, bajo la carátula de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge”, luego de que asfixió a su pequeño hijo, el pasado 5 de agosto, porque su esposa le había pedido el divorcio.

Ruffo ya había intentado suicidarse minutos después de matar a su hijo, pero no lo logró y se recuperó semanas después en el Hospital Gandulfo, donde confesó el crimen y el móvil del mismo.

Al momento, quedaba pendiente una pericia psiquiátrica al hombre para determinar el estado de salud mental del imputado. Una vez finalizada esa etapa, la fiscalía debía pedir el cierre de la investigación y se definiría si Ruffo tenía que ser llevado a juicio, o era inimputable.

El crimen que conmovió a Lomas de Zamora

Por medio de la autopsia, los forenses determinaron que el nene murió a causa de una "asfixia". En una entrevista, su madre Natalia Ciak dio a conocer que el asesino lo hizo con una almohada, versión que fue corroborada por las autoridades.

"Veníamos de un proceso de separación desde hace dos años y él no lo aceptaba, esa es la verdad. Era una obsesión, el hecho de sentir que yo era parte de su propiedad. Vengo de varios años de padecer mucha violencia emocional, aseguró durante una entrevista con La Unión.

"Espero la pena mayor pena, obviamente, porque no es inimputable, no es psiquiátrico. Comprendía absolutamente todo", había remarcado Natalia.