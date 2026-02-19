Preocupación en Lomas de Zamora y Almirante Brown por la desaparición de una joven

La joven, oriunda de Rafael Calzada, es intensamente buscada en Lomas de Zamora y distritos aledaños.

Vecinos de distintos distritos, entre ellos Lomas de Zamora, hicieron viral la búsqueda de Mora, una joven que desapareció el pasado 18 de febrero en Rafael Calzada. Desde ese entonces que la familia no obtiene datos de su paradero, por lo que difundieron un flyer con su rostro con la esperanza de que aparezca sana y salva.

Mora tiene 20 años y no se sabe nada de ella desde ayer, cuando salió de su domicilio en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. Tal como se puede apreciar en la imagen, la joven es de tez blanca, de cabello corto de color rubio (con algunos tonos rosas) y con un arito en su nariz. Según la descripción del flyer, Mora usa lentes recetados que estarían en su poder al momento de la desaparición.

Los vecinos de Lomas de Zamora, involucrados en la búsqueda Su imagen se difundió en distintos estados personales y mediante grupos en redes sociales (como “Lomas Conectado” o “Gente perdida o desaparecida. Argentina busca”), como así también por agrupaciones que se dedican a disfundir, como es el trabajo de “Desaparecidas Argentina”.

“Si compartimos es más probable que se la encuentre” o “por favor, avisar urgente a la policía local” son algunos mensajes que los propios vecinos compartieron, colaborando con la búsqueda. Es importante aclarar que ya se efectuó la denuncia de su desaparición ante las autoridades correspondientes.

En caso de tener información que sea valiosa para la investigación o para dar con el paradero de Mora, se solicita llamar inmediatamente al Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown: 22061300/22061335. Además, los vecinos se pueden contactar al 911 o dar aviso a cualquier patrullero cercano.

Compartí esta nota en redes sociales:







