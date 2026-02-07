La desaparición del perro de la Plaza Roberto Sánchez de Banfield: las hipótesis de los vecinos

La comunidad de Banfield busca intensamente al perro, de quien no se sabe nada desde hace una semana.

Banfield continúa revolucionado con la desaparición de Obra, el perro comunitario que solía vivir en las inmediaciones de la Plaza Roberto Sánchez. A una semana de su desaparición, no se sabe nada sobre su paradero y los vecinos temen que “alguien se lo haya llevado, incluso lejos del barrio ”.

Obra (perro macho, de color negro y lengua azulada) fue visto por última vez el pasado sábado 31 de enero en las cercanías de la Plaza Roberto Sánchez, ubicada en Leandro Alem al 1800. A las horas, los vecinos que solían cuidar del animal se dieron cuenta que su desaparición no era normal: si bien era común que se maneje de manera autónoma, nunca se ausentó por demasiado tiempo, una actitud que alertó a la comunidad .

Obra es un perro muy habitué de la zona de la Plaza Roberto Sánchez, en Banfield.

Alejandra Rancaño , una de las vecinas que se encargaba de cuidar a Obra, charló con La Unión y se mostró visiblemente afectada por la desaparición de quien era como una mascota para muchos banfileños. “En estos días recibimos algunas imágenes de perros parecidos, pero ninguno es él”, se lamentó.

Las hipótesis que manejan los vecinos de Banfield

“Para mí no se fue solo, alguien lo interceptó y se lo llevó”, dijo, exponiendo una hipótesis que comparten varios vecinos. Por otra parte, hay quienes creen que Obra se “enamoró” y se fue con una perra, ya que el animal no se encontraba castrado.

“No me cierra, es todo muy raro”, acotó Alejandra, que también teme que alguien le haya hecho daño al perro. La búsqueda de Obra sigue activa y por eso pidieron a los vecinos, o incluso al Municipio de Lomas de Zamora, colaboración con las cámaras de seguridad para intentar determinar los primeros movimientos del animal.

Aquellos que tengan información sobre el paradero de Obra o creen haberlo visto en la vía pública o en algún domicilio pueden contactarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1158883573 (Alejandra).