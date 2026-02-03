Banfield: desesperada búsqueda del perro de la Plaza Roberto Sánchez

Obra vive frente a la Plaza Roberto Sánchez de Banfield. Desde el sábado que no se lo ve por la zona.

Decenas de vecinos de Banfield mostraron su preocupación por la desaparición de Obra, un perro comunitario que solía vivir en las inmediaciones de la Plaza Roberto Sánchez . Como hace cuatro días no se lo ve en la zona, decidieron lanzar una campaña para dar con el paradero del animal que se ganó el cariño de todos en el barrio.

Obra vive enfrente de la Plaza Roberto Sánchez hace aproximadamente siete meses. Allí tiene su cucha y recibía los cuidados de distintos vecinos , quienes se turnaban para alimentarlo y asistirlo ante cualquier necesidad.

“Es un perro bastante libre ya que suele irse con otros perros o acompaña a vecinos en distintos trayectos, pero siempre vuelve a la plaza o a su cucha. Que no se lo vea por la zona desde el sábado es extraño, estamos preocupados ”, indicó Alejandra Rancaño, quien vive a escasos metros del espacio público situado en Alem y Darragueira.

Alejandra cree poco probable que alguien se lo haya llevado o que lo hayan atropellado, aunque sí admitió que tiene miedo de que “alguna persona le haya hecho algo”. Varios vecinos salieron a recorrer la zona con la esperanza de toparse con Obra, pero de momento la misión no tuvo éxito.

“Estamos intentando conseguir las cámaras para ver el recorrido que hizo el perro, por eso invitamos a los vecinos y comerciantes de la zona a colaborar con la causa”, pidió Rancaño, que rápidamente agregó que “el perrito se hizo querer por todos y el barrio está convulsionado por su desaparición, en caso de verlo les pedimos que lo retengan porque es muy bueno”.

Cualquier lomense que tenga información del paradero del perro o que piense que lo pudo haber visto en la vía pública o en algún domicilio puede comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1158883573 (Alejandra).