Dos vecinos de Lomas lanzaron un proyecto musical desde la Reserva Santa Catalina.

Juan Matías Freyer en la voz y Roberto Visca en el piano, dos experimentados músicos, impulsan un proyecto para bajar el ritmo y aliviar el estrés que impone la vida urbana.

Recomendados. Finde en Lomas: los clásicos de Intoxicados y "El Principito"

Insólito. Cayó un falso pastor que de día predicaba la biblia y de noche desvalijaba casas

"La idea es reinterpretar clásicos del rock nacional en versiones acústicas, íntimas y serenas. Las canciones se graban en el estudio de grabación Marilí de Temperley, cuidando especialmente la calidad sonora, y luego se presentan con una producción audiovisual filmada en exteriores, donde la naturaleza refuerza el mensaje de calma y desconexión", expresó Roberto.

Las primeras producciones fueron realizadas en la Reserva Santa Catalina y ya pueden verse en el canal de YouTube del proyecto. Actualmente, Música para Calmar la Ciudad cuenta con dos videos publicados: versiones acústicas de clásicos de Gustavo Cerati y una interpretación en español inspirada en Pedro Aznar.

"El proyecto recién comienza y, a futuro, no descarta complementarse con otras actividades vinculadas al bienestar y la relajación, ampliando la experiencia más allá de lo musical", añadió Roberto.

Canal oficial: https://www.youtube.com/@Musicaparacalmarlaciudad

Juan Matías Freyer y Roberto Visca también integran junto a otros músicos la banda de covers de rock clásico Roma, que se presentará en marzo en Bodega Lomitas (España 451).