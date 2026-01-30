Dos vecinos de Lomas lanzaron un proyecto musical desde la Reserva Santa Catalina.

Dos vecinos de Lomas de Zamora lanzaron el proyecto musical "Música para Calmar la Ciudad" y grabaron dos videoclips desde el corazón de la Reserva Santa Catalina.
Juan Matías Freyer en la voz y Roberto Visca en el piano, dos experimentados músicos, impulsan un proyecto para bajar el ritmo y aliviar el estrés que impone la vida urbana.
"La idea es reinterpretar clásicos del rock nacional en versiones acústicas, íntimas y serenas. Las canciones se graban en el estudio de grabación Marilí de Temperley, cuidando especialmente la calidad sonora, y luego se presentan con una producción audiovisual filmada en exteriores, donde la naturaleza refuerza el mensaje de calma y desconexión", expresó Roberto.
Las primeras producciones fueron realizadas en la Reserva Santa Catalina y ya pueden verse en el canal de YouTube del proyecto. Actualmente, Música para Calmar la Ciudad cuenta con dos videos publicados: versiones acústicas de clásicos de Gustavo Cerati y una interpretación en español inspirada en Pedro Aznar.
"El proyecto recién comienza y, a futuro, no descarta complementarse con otras actividades vinculadas al bienestar y la relajación, ampliando la experiencia más allá de lo musical", añadió Roberto.
Canal oficial: https://www.youtube.com/@Musicaparacalmarlaciudad
Juan Matías Freyer y Roberto Visca también integran junto a otros músicos la banda de covers de rock clásico Roma, que se presentará en marzo en Bodega Lomitas (España 451).