Para bajar un cambio.

Dos vecinos de Lomas lanzaron un proyecto musical desde la Reserva Santa Catalina

Juan Matías Freyer y Roberto Visca llevan adelante "Música para Calmar la Ciudad" y ya registraron dos clásicos del rock nacional en versión acústica.

Dos vecinos de Lomas lanzaron un proyecto musical desde la Reserva Santa Catalina.

Dos vecinos de Lomas lanzaron un proyecto musical desde la Reserva Santa Catalina.

Juan Matías Freyer en la voz y Roberto Visca en el piano, dos experimentados músicos, impulsan un proyecto para bajar el ritmo y aliviar el estrés que impone la vida urbana.

"La idea es reinterpretar clásicos del rock nacional en versiones acústicas, íntimas y serenas. Las canciones se graban en el estudio de grabación Marilí de Temperley, cuidando especialmente la calidad sonora, y luego se presentan con una producción audiovisual filmada en exteriores, donde la naturaleza refuerza el mensaje de calma y desconexión", expresó Roberto.

En la Reserva Santa Catalina

Las primeras producciones fueron realizadas en la Reserva Santa Catalina y ya pueden verse en el canal de YouTube del proyecto. Actualmente, Música para Calmar la Ciudad cuenta con dos videos publicados: versiones acústicas de clásicos de Gustavo Cerati y una interpretación en español inspirada en Pedro Aznar.

"El proyecto recién comienza y, a futuro, no descarta complementarse con otras actividades vinculadas al bienestar y la relajación, ampliando la experiencia más allá de lo musical", añadió Roberto.

Canal oficial: https://www.youtube.com/@Musicaparacalmarlaciudad

Juan Matías Freyer y Roberto Visca también integran junto a otros músicos la banda de covers de rock clásico Roma, que se presentará en marzo en Bodega Lomitas (España 451).

