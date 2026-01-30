De Lomas de Zamora a la Patagonia: una bombera local parte a luchar contra el fuego

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora cumplen hoy 116 años de servicio desinteresado en la comunidad. Y justo en su aniversario, la sargento Sabrina Gerez fue seleccionada para representar al cuartel y combatir los incendios en la Patagonia Argentina. Un orgullo para el distrito.

Sabrina Gerez, integrante del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Lomas , se encuentra en pleno viaje para colaborar, como parte de la Brigada Forestal de la Federación Bonaerense , en los incendios forestales de Chubut.

“El viaje se dio a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Por lo pronto, el destino es Esquel y mi función es la de combatiente : estoy yendo a la Patagonia en una camioneta con kit forestal para realizar un ataque directo a los incendios”, detalló Sabrina, muy comprometida con la operación en la que estará involucrada durante aproximadamente 10 días.

Para Gerez, los incendios de la Patagonia son “un desafío enorme” ya que será la primera vez que viaje al Sur para combatir el fuego presente en las zonas forestales. “Si bien cuento con experiencia en incendios, este caso es distinto ya que cambia completamente la topografía y la magnitud de las llamas. Más allá de ser un reto personal, voy con el conocimiento suficiente para hacer una gran labor”, aseguró.

Sabrina es la única bombera de Lomas que viaja en representación del distrito, además de ser la única mujer de la Brigada Forestal de la Federación Bonaerense. “Me siento orgullosa de poder llevar mi cuartel al Sur”, admitió, y aprovechó la oportunidad para agradecerle al jefe de cuerpo, Gustavo Liuzzi, por la confianza depositada en sus condiciones y cualidades.

Sabrina representará a los Bomberos de Lomas de Zamora en la Patagonia: se siente preparada para hacer una gran labor en el Sur.

“Desde que se iniciaron los incendios quería viajar, tengo la necesidad de hacer algo por nuestra Patagonia y por ayudar a la gente que tanto nos necesita. Ser bombero es una vocación hermosa”, cerró, con profunda emoción.

A 116 años de la creación de los Bomberos Voluntarios de Lomas

Daniel Vicente (75), comandante general retirado y actual presidente de la institución (fundada el 30 de enero de 1910, siendo el sexto cuartel más antiguo del país), se sumó a la charla y le brindó todo su apoyo a Sabrina: “Lomas no suele tener incendios forestales, pero eso no implica que nuestro personal no esté capacitado. Sabrina está certificada y es instructora en la Federación Bonaerense, por lo que su presencia en el Sur no es casualidad”.

Además, Vicente les dedicó unas palabras a los vecinos en el 116º aniversario del cuartel: “Los más de 800 mil habitantes del distrito tienen que estar tranquilos porque hay un grupo de hombres y mujeres que están capacitados y al pie del cañón los 365 días del año. Gracias al Municipio de Lomas contamos con todo el equipamiento para poder hacerle frente a cualquier emergencia”.

Lomas de Zamora cuenta con 148 bomberos y bomberas, distribuidos en los cinco cuarteles del distrito (Lomas Centro, Banfield, San José/Temperley, Llavallol y Cuartel IX). Además, hay 24 cadetes y 20 integrantes del cuerpo de reserva, mientras que la comisión directiva está conformada por 15 personas, entre bomberos retirados y civiles.