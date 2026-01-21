El incendio en la Patagonia ya arrasó más de 200 km²: ¿qué hace Javier Milei?

El incendio crece. El verano 2026 avanza en la Patagonia argentina con una superficie incendiada que supera los 200 kilómetros cuadrados, de acuerdo con datos oficiales y reportes provinciales acumulados hasta mediados de enero. La cifra equivale a más de 20.000 hectáreas de bosques, matorrales y áreas rurales.

El incendio iniciado el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, en cercanías de El Hoyo, es hasta ahora el más grave de la temporada. Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, al menos 14.770 hectáreas fueron afectadas en ese sector, lo que representa 147,7 km² de superficie arrasada.

A esa cifra se suman otros focos activos y controlados en distintos puntos de la provincia, llevando el total provincial por encima de 20.000 hectáreas quemadas en enero.

El avance del fuego obligó a evacuar a unas 3.000 personas, entre residentes y turistas, y mantuvo en riesgo infraestructura, viviendas y áreas productivas.

Río Negro: denuncias por incendios intencionales

En este contexto regional, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó una denuncia penal por focos de fuego presuntamente intencionales detectados en la zona sur del parque, entre los lagos Gutiérrez y Mascardi, sobre la Ruta Nacional 40.

Si bien estos focos no se propagaron y no incrementan de manera significativa la superficie quemada total, su detección ocurre en plena emergencia regional, con condiciones climáticas que favorecen la rápida expansión del fuego.

Qué hace el Gobierno de Javier Milei

A fines del 2025 el Gobierno estableció la liberación de la compra de tierras para extranjeros y la autorización a producir en terrenos incendiados.

“En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción”, comentó el 9 de diciembre el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

