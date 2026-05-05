martes 05 de mayo de 2026
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5 de mayo de 2026
Urgente.

Llavallol: desesperada búsqueda de Leona, una perra que escapó en medio de un incendio

Salió corriendo apenas comenzó el fuego y no la pueden encontrar. Vecinos dijeron haberla visto por distintos lugares de Llavallol. Piden ayuda.

Intensa búsqueda de Leona en Llavallol.

Intensa búsqueda de Leona en Llavallol.

Así quedó el techo de la casa tras el incendio.
Así quedó el techo de la casa tras el incendio.
Los Bomberos de Lomas, en el lugar del incendio.

Los Bomberos de Lomas, en el lugar del incendio.

El siniestro ocurrió en la calle Doyhenard al 700, entre Germán Kurth y Santos Vega. El fuego empezó en una habitación, luego se propagó a un piso superior y se extendió a otros ambientes, provocando daños incluso en una vivienda lindera. La propiedad quedó destruida.

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Mientras los vecinos afectados intentan reconstruir la casa y afrontar los daños materiales, hay un tema muy importante que también los preocupa: la desaparición de Leona, la perrita de la familia, que escapó apenas comenzó el incendio.

Según contó la familia, cuando los Bomberos de Lomas de Zamora ingresaron a la vivienda para apagar el fuego, Leona se asustó y salió corriendo por el barrio. Desde entonces, los vecinos dijeron haberla visto en distintos lugares de Llavallol, pero la familia no pudo dar con ella.

perra leona
Leona, la perra desaparecida tras el incendio en Llavallol.

Leona, la perra desaparecida tras el incendio en Llavallol.

Desesperada búsqueda de Leona en Llavallol

Leona llevaba puesto un collar rosa y una chapita con su nombre, que en la parte de atrás tiene el número de contacto de sus dueños. Su foto empezó a circular por las redes sociales, con la esperanza de que algún vecino la reconozca y la retenga.

“Está dando vueltas por Llavallol. Ya nos dijeron que la vieron por Firestone, por el Parque y por la Facultad de Agrarias. Aún no logramos dar con ella a pesar de que la estamos buscando como locos por todos lados”, comentó Victoria, pareja de uno de los dueños de la casa, que se puso al frente de la búsqueda y difundió la foto de Leona en grupos de vecinos de Lomas.

leona
Piden ayuda a los vecinos de Lomas de Zamora.

Piden ayuda a los vecinos de Lomas de Zamora.

“Fuimos por todos lados con la camioneta para tratar de dar con ella y nada. Nos informaron que está asustada y no para de correr. Por favor, les pedimos solidaridad y si la ven, hagan un esfuerzo por retenerla y llamarnos, vamos en seguida a buscarla”, remarcó la joven.

Si ves a Leona o tenés información sobre ella, comunícate con la familia al 11-6036-8826. Insisten en tratarla con cuidado, ya que es muy asustadiza.

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