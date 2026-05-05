Cayó el prófugo por un crimen dentro de un búnker narco de Ingeniero Budge

Un hombre de 34 años que estaba prófugo fue detenido en Lomas de Zamora acusado de matar de cuatro tiros a otro sujeto para robarle un bolso con drogas dentro de un búnker narco de Ingeniero Budge, durante un violento hecho ocurrido en marzo pasado.
La DDI de Lomas de Zamora atrapó al hombre que era buscado por el asesinato de un sujeto atacado a tiros dentro de un búnker de drogas, en Ingeniero Budge.
Personal de la DDI de Lomas concretó el arresto en una vivienda de Eusaki al 100, en la localidad de Parque Barón, tras un operativo cerrojo. El acusado intentó escapar, pero fue apresado.
Tras la captura, el presunto asesino quedó a disposición del fiscal Ricardo Silvestrini, por el delito de "homicidio calificado por haber sido cometido para facilitar otro delito, en concurso real con robo agravado por uso de arma de fuego".
Según la reconstrucción de los hechos, el sospechoso contó con la ayuda de un cómplice. Sin embargo, el paradero del otro implicado sigue siendo incierto.
El hecho ocurrió el 25 de marzo, cerca de las 22, en una casa de la calle Calchaquí, entre Homero y Arana, en Ingeniero Budge, que funcionaba como punto de venta de drogas.
El sujeto identificado como J.P. y al menos otro hombre —que permanece prófugo— ingresaron armados al lugar. El imputado tomó un bolso con estupefacientes y escapó corriendo. González intentó interceptarlo.
En ese momento, según la investigación, ambos agresores le dispararon. Cuatro balas impactaron en González, que fue trasladado al Hospital Alende de Budge, donde murió poco después de llegar.