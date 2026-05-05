Detuvieron a un motochorro tras un intento de robo en San José: buscan a su cómplice prófugo

El motochorro detenido quedó a disposición de la Justicia.

Un presunto motochorro fue detenido el fin de semana pasado en la localidad de San José , acusado de ser el autor de un intento de robo a un joven junto a un cómplice que logró escapar del lugar del hecho y permanece prófugo .

Fuentes oficiales informaron a La Unión , los delincuentes armados atacaron a la víctima sobre la calle Pablo Podestá, entre Baltazar y Dinamarca, donde afortunadamente pudo escapar.

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Según el reporte policial del caso, el damnificado huyó, mientras que los asaltantes también trataron de escapar al advertir la presencia de los vecinos del barrio que presenciaron el episodio delictivo.

A partir del aviso de los vecinos, efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora lograron detener a uno de los sospechosos en la zona de Caaguazú y La Calandria.

Motochorro

Detenido oriundo de Quilmes

El detenido fue identificado por los uniformados: se trata de un sujeto oriundo de Quilmes, mientras que su cómplice permanece prófugo.

Los implicados circulaban en una moto de color rojo y ambos llevaban casco. Entre las pertenencias del sospechoso, secuestraron un arma de fuego usada para amenazar a la víctima.

Además, vecinos señalaron que los sospechosos habían sido vistos previamente merodeando por distintas calles de la zona, entre ellas Donato, 12 de Agosto, Baltazar, Podestá y Dinamarca.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar imágenes de cámaras de seguridad o cualquier dato que permita identificar al prófugo.