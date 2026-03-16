Detienen a dos motochorros armados en Banfield: uno era menor

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos motochorros armados en la localidad de Banfield , luego de que los vieran circulando en actitud sospechosa por el barrio. Les incautaron armas de fuego.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó cuando efectivos del Comando de Patrullas de Lomas notaron que había dos jóvenes a bordo de una motocicleta, merodeando cerca de las 22:30 por el cruce de las calles Roldán y Fonrouge , cerca del límite con Villa Galicia .

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El patrullero intentó acercarse a identificarlos, pero al ver a los policías, los sospechosos aceleraron y huyeron en forma desesperada. Los uniformados empezaron a perseguirlos.

El rápido accionar del Comando de Patrullas permitió detener a los jóvenes antes que escaparan. Se trata de dos adolescentes de 17 y 21 años , según pudo averiguar este medio.

El arma y el celular incautados a los delincuentes en Banfield.

Al revisarlos, los policías les incautaron un revólver con la empuñadura encintada y listo para ser utilizado. También incautaron la moto en la que circulaban y un teléfono celular que será peritado.

Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 8ª de Villa Galicia, donde quedaron a disposición de la fiscalía en turno.