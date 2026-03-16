Detienen a dos motochorros armados en Banfield: uno era menor

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos motochorros armados en la localidad de Banfield, luego de que los vieran circulando en actitud sospechosa por el barrio. Les incautaron armas de fuego.
La Policía de Lomas los vio circulando en actitud sospechosa por Banfield, los persiguió y los detuvo. Tenían un revólver listo para usar.
La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos motochorros armados en la localidad de Banfield, luego de que los vieran circulando en actitud sospechosa por el barrio. Les incautaron armas de fuego.
Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando efectivos del Comando de Patrullas de Lomas notaron que había dos jóvenes a bordo de una motocicleta, merodeando cerca de las 22:30 por el cruce de las calles Roldán y Fonrouge, cerca del límite con Villa Galicia.
El patrullero intentó acercarse a identificarlos, pero al ver a los policías, los sospechosos aceleraron y huyeron en forma desesperada. Los uniformados empezaron a perseguirlos.
El rápido accionar del Comando de Patrullas permitió detener a los jóvenes antes que escaparan. Se trata de dos adolescentes de 17 y 21 años, según pudo averiguar este medio.
Al revisarlos, los policías les incautaron un revólver con la empuñadura encintada y listo para ser utilizado. También incautaron la moto en la que circulaban y un teléfono celular que será peritado.
Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 8ª de Villa Galicia, donde quedaron a disposición de la fiscalía en turno.