lunes 16 de marzo de 2026
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16 de marzo de 2026
Policiales.

Detienen a dos motochorros armados en Banfield: uno era menor

La Policía de Lomas los vio circulando en actitud sospechosa por Banfield, los persiguió y los detuvo. Tenían un revólver listo para usar.

Los dos detenidos, en la comisaría de Villa Galicia.

Los dos detenidos, en la comisaría de Villa Galicia.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando efectivos del Comando de Patrullas de Lomas notaron que había dos jóvenes a bordo de una motocicleta, merodeando cerca de las 22:30 por el cruce de las calles Roldán y Fonrouge, cerca del límite con Villa Galicia.

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El patrullero intentó acercarse a identificarlos, pero al ver a los policías, los sospechosos aceleraron y huyeron en forma desesperada. Los uniformados empezaron a perseguirlos.

La detención en Banfield

arma celular
El arma y el celular incautados a los delincuentes en Banfield.

El arma y el celular incautados a los delincuentes en Banfield.

El rápido accionar del Comando de Patrullas permitió detener a los jóvenes antes que escaparan. Se trata de dos adolescentes de 17 y 21 años, según pudo averiguar este medio.

Al revisarlos, los policías les incautaron un revólver con la empuñadura encintada y listo para ser utilizado. También incautaron la moto en la que circulaban y un teléfono celular que será peritado.

Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 8ª de Villa Galicia, donde quedaron a disposición de la fiscalía en turno.

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