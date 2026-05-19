Cómo fue el reencuentro de Moria Casán con Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri

La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 fue el lugar de una emotiva reconciliación entre Moria Casán con Georgina Barbarossa , luego de un largo distanciamiento, y Carmen Barbieri. “La One” contó cómo fue ese emotivo momento en su programa de El Trece.

“Georgina trabaja desde chica, ha hecho miles de cosas, es una artista muy reconocida. Hemos trabajado juntas, hemos sido amigas, la hemos pasado muy bien”, comenzó diciendo Moria Casán.

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“Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”, reveló "La One".

Y agregó: “Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita”.

“Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”, sostuvo Moria Casán. Y cerró el tema: “Ella me dijo ‘te quiero’. Yo le dije ‘sorry si te lastimé’. Fue un momento verdadero, lindo y emotivo”.

image Moria Casan con Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri.

Moria Casán y su encuentro con Carmen Barbieri

Moria Casán también se refirió al reencuentro que tuvo con Carmen Barbieri durante la ceremonia de los Martín Fierro. “Yo era muy amiga del padre de Carmencita Barbieri. Luego ella debuta con nosotros en una revista y yo le regalo su primer vestidito. Soy muy amiga de la familia Barbieri y a Carmen la conozco desde muy chiquita. Después, en la vida, cada una va por su lado”, recordó.

“Es una mujer del espectáculo que admiro y respeto. Hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero mujeres del espectáculo como las que subimos ayer al escenario no hay muchas”, aseguró, tras la emotiva noche.

Y concluyó: “No somos tan hipócritas en este ambiente. Somos tres mujeres que hemos recorrido un largo camino, cada una con una carrera impresionante”.