Moria Casán, tras la reconciliación de Pampita y Martín Pepa: "Todo berreta"

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron luego de un tendal de rumores sobre la intimidad de la pareja. En el programa de Moria Casán en El Trece dieron detalles de este reencuentro y “La One” fue lapidaria con la modelo y el polista.

“Pampita y Pepa van y vienen. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué es este caos mediático? Están jugando con nosotros”, dijo Moria Casán al iniciar el ciclo de El Trece . “Marketineros. Esto es una estrategia, un poquito de ajedrez. Todo berreta”.

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Luego, Moria Casán deslizó su teoría sobre por qué Pampita anunció que estaba separada y fue durísima con la popular modelo. “Estar separada puede ser separada a distancia. ¿Por qué tiene que estar separada en el amor? La distancia, 10.000 kilómetros, es una distancia para estar separados”, dijo.

Con su chispa habitual, Moria Casán también describió el vínculo entre ambos con humor: “Toman aviones, cruzan océanos, el otro cuida caballos, clona yeguas… se la pasan en un hípico”, agregó.

image Moria Casán fulminó a Pampita y Martín Pepa.

“Lo dijimos acá que obviamente iban a volver. Por eso ella no lo quería confirmar prácticamente”, dijo Gustavo Méndez. Además, reveló un dato clave que habría inclinado la balanza a favor de la reconciliación: Martín Pepa viajó a la Argentina para reconquistar a Pampita.

“Hay que cruzar una lanza por Martín Pepa, porque en esta pelea vino a la Argentina. Vino y la fue a reconquistar”, destacó la conductora de las mañanas de El Trece.

La pareja habría compartido una cena familiar en las últimas horas, una señal que alimentó aún más las versiones de una nueva reconciliación.

A pesar de que no se conocen los motivos de esta nueva pelea, Gustavo Méndez dio a entender que la distancia habría sido un factor. “Amor de lejos, amor de pendejos. Es muy difícil una relación a distancia”, dijo.