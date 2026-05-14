viernes 15 de mayo de 2026
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14 de mayo de 2026
Todo mal.

La asquerosa actitud de Gladys La Bomba Tucumana en la cocina de Gran Hermano

Gladys La Bomba Tucumana de adueño de la cocina en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y tuvo una polémica acción mientras amasaba.

Gladys La Bomba Tucumana, polémica.&nbsp;

Gladys La Bomba Tucumana, polémica. 

El momento vivido en el reality, que circuló masivamente en las redes sociales, muestra a la artista mientras probó la masa que estaba preparando para la comida de toda la casa.

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Como si estuviera en la intimidad de su hogar, Gladys La Bomba Tucumana cortó un pequeño trozo, se llevó los dedos a la boca para probar si le faltaba sal, y sin lavarse las manos, siguió amasando y añadió más sal a la mezcla.

Todo ocurrió ante la mirada distraída de Danielik, otra participante que colaboraba con la cocina pero no llegó a notar la actitud de la cantante. De todos modos, a los pocos minutos, la artista repitió el gesto frente a las cámaras.

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Gladys La Bomba Tucumana, polémica.

Gladys La Bomba Tucumana, polémica.

Bronca por actitud de Gladys La Bomba Tucumana

Cómo era de prever, el polémico episodio se hizo viral en las redes sociales y los usuarios pidieron una sanción por parte de Gran Hermano para la referente de la cumbia.

Gladys La Bomba Tucumana se adueñó de la cocina de Gran Hermano y ya mostró sus dotes de buena cocinera en su propio local de empandas.

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