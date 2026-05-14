La asquerosa actitud de Gladys La Bomba Tucumana en la cocina de Gran Hermano

Gladys La Bomba Tucumana sigue generado polémicas dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y está vez volvió a quedar en el centro de la escena por un particular episodio ocurrido en la cocina del certamen de Telefe.

El momento vivido en el reality, que circuló masivamente en las redes sociales, muestra a la artista mientras probó la masa que estaba preparando para la comida de toda la casa.

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Como si estuviera en la intimidad de su hogar, Gladys La Bomba Tucumana cortó un pequeño trozo, se llevó los dedos a la boca para probar si le faltaba sal, y sin lavarse las manos, siguió amasando y añadió más sal a la mezcla.

Todo ocurrió ante la mirada distraída de Danielik, otra participante que colaboraba con la cocina pero no llegó a notar la actitud de la cantante. De todos modos, a los pocos minutos, la artista repitió el gesto frente a las cámaras.

image Gladys La Bomba Tucumana, polémica.

Bronca por actitud de Gladys La Bomba Tucumana

Cómo era de prever, el polémico episodio se hizo viral en las redes sociales y los usuarios pidieron una sanción por parte de Gran Hermano para la referente de la cumbia.

Gladys La Bomba Tucumana se adueñó de la cocina de Gran Hermano y ya mostró sus dotes de buena cocinera en su propio local de empandas.