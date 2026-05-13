Gladys La Bomba Tucumana estalló en Gran Hermano: "A mí no me manda nadie"

En medio de la tensión que reina dentro de la casa, Gladys La Bomba Tucumana comenzó a sentirse incomoda con sus compañeros de Gran Hermano Generación Dorada porque no la incluyen ni en las actividades más básicas de la convivencia, en especial en la cocina.

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De todas formas, la popular cantante de cumbia pronunció un lema clarito en el certamen de Telefe que la muestra con pocas pulgas: “A mí no me manda nadie, yo soy mi líder”.

El punto de mayor molestia para la Gladys La Bomba Tucumana es no poder cocinar todo lo que ella quisiera por el freno que le ponen otros participantes, en especial cuando ella “limpia el baño como todos los demás”.

image Gladys La Bomba Tucumana queda afuera de las actividades.

Gladys La Bomba Tucumana contra Danelik

La cantante dejó en claro estar molesta tanto con los propios como con los ajenos, señalando a Danelik Galazán como una de las que le pone impedimentos a la hora de cocinar y hablando con Emanuel Di Gioia al respecto.

“Me estoy cansando de estar con la gente de mi grupo y cuando me caliente… chau”, determinó Galdys la Bomba Tucumana en una charla con Jennifer “Pincoya” Torres.