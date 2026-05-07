jueves 07 de mayo de 2026
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7 de mayo de 2026
Todo o nada.

Debutó la placa oculta en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados

Los jugadores de Gran Hermano votaron en el confesionario pro no saben quiénes quedaron en la cuerda floja en el certamen de Telefe.

Placa oculta en Gran Hermano.&nbsp;

Placa oculta en Gran Hermano. 

Finalmente quedaron en placa negativa Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francishciello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela De Lucía.

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Los votos en Gran Hermano Generación Dorada

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Daniela y 1 para Tamara.

Yanina Zilli: 2 para Luana y 1 para Tamara.

Gladys La Bomba Tucumana: 2 para Juanicar y 1 para Luana.

Danelik Galazán*: 2 para Tamara y 1 para Juanicar. *Votos anulados por Nazareno Pompei.

Daniela De Lucía: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.

Lolo Poggio*: 3 para Emanuel, 2 para Danelik y 1 para Cinzia. *Voto 3, 2, 1 otorgado por Titi Tcherkaski, líder de la semana.

Luana Fernández: 2 para Danelik y 1 para Daniela.

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Placa oculta en Gran Hermano Generación Dorada.

Placa oculta en Gran Hermano Generación Dorada.

Eduardo Carrera: 2 para Zunino y 1 para Danelik.

Manuel Ibero*: 3 para Danelik, 2 para Cinzia y 1 para Luana. *Voto 3, 2, 1 otorgado por Titi Tcherkaski, líder de la semana.

Tamara Paganini: 2 para Zunino y 1 para Luana.

Franco Zunino (Nominación espontánea): 3 para Titi y 2 para Yipio.

Grecia Colmenares: 2 para Emanuel y 1 para Danelik.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Danelik y 1 para Cinzia.

Titi Tcherkaski: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.

Resultado final:

Danelik: 11

Emanuel: 9

Cinzia: 6

Luana: 5

Zunino: 4

Daniela: 3

Tamara: 2

Juanicar: 2

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