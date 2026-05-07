Debutó la placa oculta en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados

La nueva Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa negativa y oculta cuando ya van 11 semanas de competencia. Esto quiere decir que los jugadores del certamen de Telefe no saben quiénes son los que están nominados.

Finalmente quedaron en placa negativa Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francishciello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela De Lucía.

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Mientras que uno de ellos tendrá que abandonar la casa de Gran Hermano en la Gala de Eliminación del próximo lunes en la pantalla de Telefe.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Daniela y 1 para Tamara.

Yanina Zilli: 2 para Luana y 1 para Tamara.

Gladys La Bomba Tucumana: 2 para Juanicar y 1 para Luana.

Danelik Galazán*: 2 para Tamara y 1 para Juanicar. *Votos anulados por Nazareno Pompei.

Daniela De Lucía: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.

Lolo Poggio*: 3 para Emanuel, 2 para Danelik y 1 para Cinzia. *Voto 3, 2, 1 otorgado por Titi Tcherkaski, líder de la semana.

Luana Fernández: 2 para Danelik y 1 para Daniela.

image Placa oculta en Gran Hermano Generación Dorada.

Eduardo Carrera: 2 para Zunino y 1 para Danelik.

Manuel Ibero*: 3 para Danelik, 2 para Cinzia y 1 para Luana. *Voto 3, 2, 1 otorgado por Titi Tcherkaski, líder de la semana.

Tamara Paganini: 2 para Zunino y 1 para Luana.

Franco Zunino (Nominación espontánea): 3 para Titi y 2 para Yipio.

Grecia Colmenares: 2 para Emanuel y 1 para Danelik.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Danelik y 1 para Cinzia.

Titi Tcherkaski: 2 para Emanuel y 1 para Cinzia.

Resultado final:

Danelik: 11

Emanuel: 9

Cinzia: 6

Luana: 5

Zunino: 4

Daniela: 3

Tamara: 2

Juanicar: 2