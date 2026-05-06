Derecho a réplica en Gran Hermano: gritos y reproches entre Emanuel y Sol

Sol Abraham se fue de la casa Gran Hermano Generación Dorada expulsada por la producción del programa de Telefe, pero no perdió oportunidad de lanzar un dardo contra Emanuel de Gioia , a quien acusó, entre otras cuestiones, de traicionarla.

Días después, regresó a Gran Hermano en el derecho a réplica (D.A.R.) para enfrentarlo y dejarle en claro por qué estaba enojada con él. Emanuel De Gioia , al principio, se mostró tranquilo al ver a Sol Abraham porque pensó que la noticia venía por el lado de su hija.

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"El ego herido te pudo más. ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y voto, seamos líderes y vos no? Hubiese estado buenísimo que lo hagas cuando queden 10 personas, pero antes fue rara tu traición", lanzó ella.

"Esto es Gran Hermano, no hay mentira ni verdad", lanzó él. "Si vos te comiste el chamuyo, problema tuyo", insistió Emanuel en el cruce en el reality.

Siguió el escándalo en Gran Hermano

Sol Abraham quería explicarle su jugada "3D", pero él no le dio el lugar y la interrumpió: "Te fuiste por la giratoria, Gran Hermano no te dejó ni despedir, fue excelente".

"Ojalá vuelvas a entrar en el repechaje así te saco otra vez. Te sacó Gran Hermano, que es peor, por tu desempeño patético", lanzó Emanuel. "No sos líder de nada", manifestó Sol Abraham.

image Derecho a réplica en Gran Hermano.

Gran Hermano les tuvo que pedir que hablen de a uno, pero era imposible. "Ni te bancaste estar acá, mira lo que sos, sos un holograma", dijo Emanuel, y la fulminó. "No me dejás hablar, escuchame, yo jugué para adentro y ahora estoy jugando desde afuera", le respondió ella, entre gritos.