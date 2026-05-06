jueves 07 de mayo de 2026
Escribinos
6 de mayo de 2026
Es un escándalo.

Derecho a réplica en Gran Hermano: gritos y reproches entre Emanuel y Sol

Sol Abraham tuvo la oportunidad de volver a cruzarse con Emanuel Di Gioia, después de haberse ido expulsada de la casa de Gran Hermano.

Emanuel y Sol, en Gran Hermano.&nbsp;

Emanuel y Sol, en Gran Hermano. 

Sol Abraham se fue de la casa Gran Hermano Generación Dorada expulsada por la producción del programa de Telefe, pero no perdió oportunidad de lanzar un dardo contra Emanuel de Gioia, a quien acusó, entre otras cuestiones, de traicionarla.

Días después, regresó a Gran Hermano en el derecho a réplica (D.A.R.) para enfrentarlo y dejarle en claro por qué estaba enojada con él. Emanuel De Gioia, al principio, se mostró tranquilo al ver a Sol Abraham porque pensó que la noticia venía por el lado de su hija.

Lee además
Gladys La Bomba Tucumana contra Luana Fernández. 
Todo mal.

Gladys, contra Luana en Gran Hermano: "Yo no vine para acostarme con nadie"
Nazareno Pompei dejó Gran Hermano. 
Hasta pronto.

Cómo fue la salida del lomense Nazareno Pompei de Gran Hermano

Embed

"El ego herido te pudo más. ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y voto, seamos líderes y vos no? Hubiese estado buenísimo que lo hagas cuando queden 10 personas, pero antes fue rara tu traición", lanzó ella.

"Esto es Gran Hermano, no hay mentira ni verdad", lanzó él. "Si vos te comiste el chamuyo, problema tuyo", insistió Emanuel en el cruce en el reality.

Siguió el escándalo en Gran Hermano

Sol Abraham quería explicarle su jugada "3D", pero él no le dio el lugar y la interrumpió: "Te fuiste por la giratoria, Gran Hermano no te dejó ni despedir, fue excelente".

"Ojalá vuelvas a entrar en el repechaje así te saco otra vez. Te sacó Gran Hermano, que es peor, por tu desempeño patético", lanzó Emanuel. "No sos líder de nada", manifestó Sol Abraham.

image
Derecho a réplica en Gran Hermano.

Derecho a réplica en Gran Hermano.

Gran Hermano les tuvo que pedir que hablen de a uno, pero era imposible. "Ni te bancaste estar acá, mira lo que sos, sos un holograma", dijo Emanuel, y la fulminó. "No me dejás hablar, escuchame, yo jugué para adentro y ahora estoy jugando desde afuera", le respondió ella, entre gritos.

Temas
Seguí leyendo

Gladys, contra Luana en Gran Hermano: "Yo no vine para acostarme con nadie"

Cómo fue la salida del lomense Nazareno Pompei de Gran Hermano

La inesperada noticia que recibió Nazareno Pompei tras dejar Gran Hermano

La bronca de Dylan Gissi tras el accidente de Cinzia en Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Dylan Gissi estalló tras el accidente de Cinzia. 
Tremendo.

La bronca de Dylan Gissi tras el accidente de Cinzia en Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

José Chatruc y Sabrina Rojas. 
A full.

El romántico mensaje de José Chatruc a Sabrina Rojas: "Te amo"