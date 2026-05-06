miércoles 06 de mayo de 2026
Escribinos
6 de mayo de 2026
Firme.

Qué dijo Thelma Fardin luego de confirmación de la condena de Juan Darthés

Luego de conocerse en el fallo de la Justicia de Brasil contra Juan Darthés, Thelma Fardin habló sobre cómo vivió este largo proceso.

Thelma Fardin habló del fallo de la Justicia de Brasil.&nbsp;

Thelma Fardin habló del fallo de la Justicia de Brasil. 

La Justicia de Brasil rechazó este martes los recursos de la defensa de Juan Darthés y dejó firme la condena a seis años de prisión por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin, por hechos ocurridos en Nicaragua durante una gira de Patito Feo.

"Para mí está terminado hace rato, en términos personales también hay algo de conocer el derecho que me fue permitiendo comprender desde esa mirada lo que estaba sucediendo en el proceso", dijo en diálogo con Desayuno Americano, en América TV.

Lee además
Juan Datrhés, con condena firme por abusar de Thelma Fardín.
Resolución.

Confirmaron la condena de Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual
Emanuel y Sol, en Gran Hermano.  video
Es un escándalo.

Derecho a réplica en Gran Hermano: gritos y reproches entre Emanuel y Sol

Embed

Y Thelma Fardin agregó: "Cuando conocés eso, sabés que era muy poco probable que le admitieran alguno de estos recursos, que después de las dos sentencias que ya hubo -esta es la tercera- se pudiera revertir".

"De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante", agregó al explicar lo que significa para ella que Juan Darthés finalmente cumpla su condena. "No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara", sentenció Thelma Fardín.

Thelma Fardin y un cambio de paradigma

Sobre lo que significó su caso generando un cambio de paradigma donde se empezó a escuchar a la víctima, Thelma Fardin se mostró orgullosa.

"No deja de sorprenderme lo fuerte que ha sido ese cambio de paradigma, tener que ver con ese proceso histórico, donde fue mi denuncia la que quedó protagónica pero en un contexto en el que evidentemente había una necesidad de hablar de esto", aseguró.

image
Thelma Fardin habló del fallo de la Justicia de Brasil.

Thelma Fardin habló del fallo de la Justicia de Brasil.

Y subrayó: "A mí me toca en términos personales, pero lo más importante sin duda es lo que sucede en un término colectivo. De todas maneras, creo que sí hay algo que deja a la vista mi caso. Y tiene que ver con cómo es recorrer el sistema de administración de justicia, lo complejo que es... La verdad es que el proceso es desgastante y burocrático".

Temas
Seguí leyendo

Confirmaron la condena de Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual

Derecho a réplica en Gran Hermano: gritos y reproches entre Emanuel y Sol

"Papá por Siempre" confirmó su temporada de verano en Mar del Plata

La bronca de Dylan Gissi tras el accidente de Cinzia en Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Flor de la V y Eliana Guercio.  video
Vintage.

Inesperada confesión de Flor de la V: "Me enamoré de Eliana Guercio"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Emanuel y Sol, en Gran Hermano.  video
Es un escándalo.

Derecho a réplica en Gran Hermano: gritos y reproches entre Emanuel y Sol