martes 05 de mayo de 2026
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5 de mayo de 2026
Resolución.

Confirmaron la condena de Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual

Lo dispuso la justicia de Brasil. La medida implica un régimen semiabierto: el actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día.

Juan Datrhés, con condena firme por abusar de Thelma Fardín.

Juan Datrhés, con condena firme por abusar de Thelma Fardín.

El actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día, según informaron fuentes cercanas a la causa que es llevada adelante por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que a su vez, rechazó los planteos que presentó la defensa de Darthés y así avanzó con la disposición.

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Asimismo, el fallo indica que los hechos por los que se denuncia al intérprete fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia.

La causa por abuso comenzó en 2018

El proceso se dio en el marco del caso iniciado en 2018, cuando la actriz denunció los hechos ocurridos en 2009, durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua, cuando tenía 16 años y el actor 45.

El recorrido judicial del caso fue extenso y tuvo varios capítulos. Durante el proceso, la actriz fue sometida a varias pericias y debió declarar en más de una ocasión.

Después de la resolución, Thelma Fardin agradeció el apoyo desde sus redes sociales y valoró la compañía de quienes la rodearon. “Ganamos otra vez”, escribió. También mencionó a sus abogados y a las organizaciones que la acompañaron.

Embed - Thelma Fardin on Instagram: "Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso. A @nanaberard por su mirada siempre tan lucida, gracias por contar la historia y por este resumen increíble. A Calu, Anita y Nati por la valentia. A mis amigas, amigos y compañeras por cuidarme siempre. A mis abogados por acompañarme todos estos años; @martin.arias.duval y @carlaandradejunqueira . A @luciana.peker por seguir cerca a pesar de los vendavales. A @amnistiaar . Con nombres propios; Luli Galkin, Laura Duran, Mariela Belsky, Paola Rey y todo el equipo que siempre estuvo. Gracias. Marie Labozzeta y a todo su equipo por su amor por la justicia. A Luis Lozzano por sus palabras justas. A Ana Maria fernandez, por abrirme el camino a la calma. A Sol y Belen Bereco, para siempre. A las actrices y las periodistas que le pusieron el cuerpo. A Boxfish y Ro Cervio, la guardian del archivo. A Daniel, Cata, Carmen y todo el equipo de Repro Rights por su sosten para seguir adelante. A Barbara, Ana Elena, Sofia, Tama y a todo el equipo de Equality Now por su apoyo. A las amigas que está locura se llevó, a sus familias y a casa instante compartido. A @clari.ferrerdiez , por ser mi equipo. A mis hermanas del alma @lugaffoglio , por cada avion que se tomo sin pensar, a @carofernandez75ok por mirarnos con tanta verdad. A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lagrima, nos fuimos curando entre todas! A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias. (La musica final es de Ariel Polenta)"
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