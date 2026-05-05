Confirmaron la condena de Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual

El actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día, según informaron fuentes cercanas a la causa que es llevada adelante por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que a su vez, rechazó los planteos que presentó la defensa de Darthés y así avanzó con la disposición.

El proceso se dio en el marco del caso iniciado en 2018, cuando la actriz denunció los hechos ocurridos en 2009, durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua, cuando tenía 16 años y el actor 45.

El recorrido judicial del caso fue extenso y tuvo varios capítulos. Durante el proceso, la actriz fue sometida a varias pericias y debió declarar en más de una ocasión.

Después de la resolución, Thelma Fardin agradeció el apoyo desde sus redes sociales y valoró la compañía de quienes la rodearon. “Ganamos otra vez”, escribió. También mencionó a sus abogados y a las organizaciones que la acompañaron.