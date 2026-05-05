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5 de mayo de 2026
Fallo de la Justicia.

El juicio contra el Pity Álvarez por homicidio tiene fecha confirmada

Pity Álvarez afrontará un juicio oral y público por un homicidio cometido en julio de 2018 en el Barrio Samoré de Villa Lugano.

Pity Álvarez vuelve al ruedo.
Pity Álvarez vuelve al ruedo.

Según informó el sitio Fiscales, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó el proceso y determinó la realización de 11 audiencias entre agosto y septiembre, mientras que se le prohibió salir del país al exlíder de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados.

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Pity Álvarez, a jucio.

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Además, no podrá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización expresa de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes analizaron el pedido del fiscal federal Sandro Abraldes para reabrir la investigación luego del recital ofrecido por Pity Álvarez en el estadio Mario Alberto Kempes.

“El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consignó Abraldes en su dictamen.

El hecho que involucra a Pity Álvarez

Pity Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016.

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