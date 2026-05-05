Lanús, con horario confirmado y un reto a superar en los playoffs

Lanús buscará a partir del próximo sábado, cuando visite a Argentinos Juniors por los octavos de final del Torneo Apertura , ponerle fin a una seguidilla de eliminaciones prematuras que no le permitieron centrarse en la pelea por el título. En 2025, el Granate no pasó la primera fase de los playoffs .

El partido se jugará desde las 21.30, en el estadio Diego Armando Maradona . Argentinos Juniors (3º en la zona B), logró la localía por mejor ubicación al cierre de la fase regular sobre Lanús (6º en la zona A).

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Este choque, al igual que Independiente Rivadavia de Mendoza-Unión de Santa Fe, cerrará la jornada sabatina, luego del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano (16.30) y Boca Juniors-Huracán (19). Para el domingo quedaron los cruces Rosario Central-Independiente (15), Estudiantes de La Plata-Racing Club (17), River Plate-San Lorenzo (19) y Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima La Plata (21.30).

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos de 15’) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de la AFA.

Lanús regresará este miércoles, cerca de las 16.30, desde Bolivia, luego de su partido ante Always Ready por la Copa Libertadores, por lo que el jueves Mauricio Pellegrino comenzará a preparar la estrategia para ir a La Paternal.

Afuera en octavos de final

Desde la temporada 2025 volvieron los Torneos Apertura y Clausura, clasificando los primeros ocho equipos de cada zona a instancias de play-offs.

En el primer semestre, Lanús clasificó 7º en la zona B y visitó a Boca Juniors, en la Bombonera. Fue 0-0 y derrota por penales (2-4).

En el segundo semestre, el equipo de Mauricio Pellegrino fue 2º y recibió a Tigre, en la Fortaleza, cuatro días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana. Fue derrota por 1-0, gol de David Romero.

Los últimos torneos de Lanús

Copa de la Liga 2024: 6º en la zona B, no clasificó.

Copa de la Liga 2023: 14º (último) en la zona B, no clasificó.

Copa de la Liga 2022: 12º en la zona B, no clasificó.

Copa de la Liga 2021: 5º en la zona B, no clasificó.

Copa de la Liga 2020: 4º (último) en el grupo D, no clasificó.

Copa de la Superliga 2019: fase clasificatoria, 2-0 a Belgrano de Córdoba (Facundo Quignón y Cristian Techera, en contra); octavos de final: 1-2 en la Fortaleza vs. Vélez Sarsfield (Pedro de la Vega; Gastón Giménez y Thiago Almada) y 0-2 en Liniers (Leandro Fernández y Agustín Bouzat).