Lanús se toma con altura el choque frente a Always Ready

Eduardo Salvio, uno de los más experimentados en Lanús.

Capítulo 4 para Lanús en la Copa Libertadores . En el Alto, el Granate tendrá dos rivales duros: Always Ready y los 4.088 metros sobre el nivel del mar, lo que representará un enorme desafío para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Municipal El Alto, con árbitros peruanos. El principal será Roberto Pérez , secundado por Stephen Atoche y Leonar Soto. Cuarto árbitro: Augusto Menéndez. VAR: Michael Espinoza. AVAR: Milagros Arruela. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Orgullo Granate. La Fortaleza de Lanús se ubica dentro de los 10 más grandes de la Libertadores

El rompecabezas reglamentario. Cómo quedó el grupo de Lanús tras el triunfo de Mirassol

Lanús afrontará un durísimo partido en la altura boliviana. Después tendrá otro más en Quito, frente a Liga, para cerrar el grupo G frente a los brasileros de Mirassol.

Desde el domingo se hospedan en el Hotel Sun, en Santa Cruz de la Sierra. Este lunes realizaron el único entrenamiento en el predio de Blooming. Este martes a las 7.20, parte de la delegación abordará un vuelo hacia El Alto, mientras que el resto lo hará a las 15.50. Se hospedarán en el Hotel Brenda.

El miércoles, abordarán un chárter de vuelta a Santa Cruz de la Sierra, para al mediodía emprender el regreso a Buenos Aires.

Una Copa Libertadores pareja

Cerrada la primera rueda del grupo G, Liga de Quito, Lanús y Mirassol tienen seis puntos; Always Ready perdió sus tres partidos. Los dos primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que el tercero jugará con un segundo de la fase de grupo de la Copa Sudamericana por un lugar en la segunda competición continental, de la cual Lanús es el vigente campeón.

Embed

Mauricio Pellegrino dispondrá del mejor 11 para visitar al equipo paceño, que tendrá director técnico debutante: el argentino Marcelo Straccia (59 años, oriundo de Villa Constitución, Santa Fe), reemplazante de Julio César Valdivieso.

La duda, respecto del triunfo ante Liga de Quito (1-0), está en la delantera. Si el entrenador opta por Walter Bou o el colombiano Yoshan Valois, volverá Ramiro Carrera como extremo, en lugar de Lucas Besozzi. Además, habrá un regreso en la mitad de cancha: Agustín Cardozo por Felipe Peña Biafore.

Probables formaciones Always Ready vs. Lanús

Always Ready: Alain Baroja; Yhorman Hurtado, Richet Gómez, Alex Rambal y Marcelo Suárez; Héctor Cuellar; Joel Amoroso, Fernando Saucedo, Rai Lima y Jesús Maraude; Enrique Triverio. DT: Marcelo Straccia.

Lanús: Nahuel Losada: Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medida y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Walter Bou o Yoshan Valosi. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30. Árbitro: Roberto Pérez (Perú). Estadio: Municipal El Alto. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.