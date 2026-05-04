Por qué está todo mal entre Ángela Torres y Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Ángela Torres quedó en el centro de la escena luego de contar en una entrevista una traición de una amiga de otros tiempos, aunque sin dar el nombre. En las redes sociales dedujeron que se trata de Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto.

“Yo perdono, a no ser que me hayas clavado un puñal que me duela mucho, que me ha pasado una sola vez y que a esa persona sí, la eliminé de mi vida por completo. Era una amistad que me clavó una daga de amor. Se comió a una persona que estaba conmigo. Y no me lo contó, lo vi”, contó Ángela Torres.

Ángela Torres sobre Maia Raficco: “Salí a fumar un pucho y cuando volví se estaba chapando a la persona con la que yo estaba, me miró y se fue al cuarto de la mano con él” La persona era Agustín de Marama. #LAM pic.twitter.com/7snHUhFhiA

Y siguió recordando esa historia: “Fue horrible porque se metió con una persona con la que yo... sentía mucho. Yo estaba muy enganchada ahí. Yo estaba con ella y me iba a un after en la casa de él, me preguntó si podía venir y le dije que sí. Terminó cayendo ahí por mí. Estábamos en el after y en un momento me fui a fumar un puchito y cuando volví se estaba chapando a mi novio. Ahí, en mi cara”.

“Yo la miré, ella me miró y lo agarró de la mano y se fue de la mano al cuarto con él. La haría mierda, diría el nombre, pero no lo voy a hacer”, siguió la artista.

En redes sociales muchos señalaron como protagonista de la historia a Maia Reficco, hoy novia de Franco Colapinto. Según esa interpretación, el muchacho en cuestión habría sido Agustín Bernasconi.

Sin título-1 Angela Torres habló indirectamente de Maia Reficco.

Franco Colapinto y Maia Reffico, juntos en Miami

Mientras tanto, Maia Reficco y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, hicieron su debut oficial como pareja en el Gran Premio de Miami 2026.

Además de la presencia de su novia, el evento también contó con la sorpresiva llegada de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, que posaron con el corredor y su novia.