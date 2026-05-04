La confianza de Leonardo Lemos: "Estamos ahí, haciéndoles partidos a todos"

De un primer tiempo muy flojo a un segundo más afianzado y decidido a partir de las variantes tácticas. Así fue el partido de Los Andes frente a Colón de Santa Fe . Un empate que mantuvo al Milrayitas como 3º en la zona A de la Primera Nacional . “Un punto valioso”, rescató el entrenador Leonardo Lemos.

“Es valioso teniendo en cuenta que estábamos perdiendo”, analizó el técnico luego del 1-1 ante el Sabalero. “Se hace difícil remontarlo contra uno de los equipos más importante de la categoría, así que con mucho empuje y voluntad y un mejor juego en el segundo tiempo pudimos llegar al empate. Después fue un partido que ya se da para cualquiera, pero el empate termina estando bien”, justificó uno de los entrenadores con más vigencia en el cargo.

En alza. Lemos: "No creo que les sea a los rivales cómodo jugar con Los Andes"

Sorprendió ver a Los Andes con tres centrales y los laterales más arriba. Lo trabajado en la semana no salió en los primeros 45 minutos. Y eso lo reconoció Leonardo Lemos. “En el primer tiempo ellos quizás estuvieron un poco mejor, con el gol, el tiro en el travesaño. Tuvimos la última de Aaron Sandoval . En el segundo los pudimos superar, tratamos de jugar en campo rival, generar situaciones, llegamos al empate y tratamos de ir a buscar el triunfo”, explicó.

Agregó que “de alguna manera, remando de atrás, terminamos valorando el punto, quizás con un poco de viento a favor lo podíamos haber ganado”.

Festejo gol de Los Andes Los Andes empató con Colón en Lomas de Zamora.

Puntualmente refiriéndose al esquema, explicó que “no estuvimos precisos, no construimos desde las salidas, al no estar bien con la pelota perdíamos jugadas fáciles, eso fue agrandando al rival. Me parece que fue un tiempo para cada uno, en situaciones estuvimos parejos. Con nuestras armas fuimos competitivos y lo venimos siendo, estamos en una posición muy expectante, siempre uno quiere un poco más, pero estamos ahí haciéndoles partidos a todos”.

Corregir para visitar a Deportivo Morón

De cara al partido con el puntero Deportivo Morón, al que tiene a cuatro puntos, consideró que “siempre quedan cosas por mejorar, lo que decía un poco la falta de precisión en el manejo del primer tiempo. Si bien este equipo maneja bien la pelota, estar precisos marca diferencias, tiene movimientos preestablecidos y a partir de ahí los chicos encuentran espacios donde expresarse. Cuando el equipo ajustó, manejamos mejor la pelota, ahí se vio el equipo que venimos siendo”.

Finalmente, apuntó que Colón de Santa Fe “tiene un plantel con mucha jerarquía, de los más importantes de la categoría y que venía a plantearse de igual a igual porque su historia lo demanda. Nosotros tratando de acomodarnos en la categoría, de empezar viendo hacia arriba, con otro contexto, pero con nuestras herramientas tratando de hacer lo mejor y haber sido competitivos hay que valorarlo. El punto nos permite estar a la expectativa”.