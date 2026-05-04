martes 05 de mayo de 2026
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4 de mayo de 2026
Viaja a Salta.

Comienza la venta de entradas para Banfield por Copa Argentina

Banfield cerrará el semestre buscando los 8vos. de final ante San Martín de Tucumán. Los hinchas del Taladro, con días y horarios para sacar tickets.

Banfield viene de eliminar a Real Pilar.

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Salta es el próximo destino de Banfield. En el estadio Padre Ernesto Martearena enfrentará a San Martín de Tucumán, por los 16avos. de final de la Copa Argentina. El partido entre el Taladro y el Ciruja será este viernes, a las 21.10, por lo que la organización del torneo detalló cómo se venderán las entradas.

Para los hinchas del Taladro las boleterías del estadio Florencio Sola abrirán este miércoles 6 de mayo, en el horario de 11 a 18. Mientras que el día del partido se podrán adquirir en boleterías norte del estadio Padre Martearena de 12 a 18.

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Entradas para Banfield

En relación a los precios de las entradas, la Popular costará $55 mil, Menores Popular (hasta 11 años) $45 mil, Platea Preferencial Descubierta $75 mil y Platea Cubierta $95 mil. Las mismas podrán ser adquiridas con diferentes medios de pago (efectivo o débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

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Para los hinchas de San Martín, el expendio será a partir del jueves 7 de mayo, de 13 a 20, en las boleterías del estadio La Ciudadela y el día del partido, de 12 a 18, en las boleterías sur del estadio Padre Martearena.

Primera vez en Salta

Para Banfield será la 14º participación en el interior del país y la primera en Salta, luego de haber jugado en Catamarca, San Luis, Formosa, Córdoba y Santa Fe. Qué resultados sacó: siete triunfos, dos empates (una victoria por penales) y cuatro derrotas.

El Taladro eliminó en primera ronda a Real Pilar por 3-0 (Tiziano Perrotta -2- y Federico Anselmo) en el estadio Alfredo Beranger, de Temperley; mientras que el Ciruja hizo lo propio ante Estudiantes de Río Cuarto por penales (4-3), luego de empatar sin goles en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.

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