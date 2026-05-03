Pedro Troglio, tras el desahogo de Banfield: "Fuimos justos ganadores, pero la campaña fue discreta"

Banfield cerró el Torneo Apertura con una sonrisa necesaria. El triunfo 2 a 1 ante Barracas Central, con el grito agónico de Santiago López en tiempo de descuento, le permitió al equipo de Peña y Arenales maquillar un semestre irregular. Tras el encuentro, Pedro Troglio no ocultó su satisfacción por los tres puntos, pero mantuvo los pies sobre la tierra.

“Hicimos un partido muy completo. Merecíamos ganarlo mucho antes y se nos terminó dando en el final por un golpe de fortuna, pero el resultado fue justo”, analizó el DT en conferencia de prensa. Para Troglio, el rendimiento futbolístico fue uno de los puntos más altos de su gestión reciente: “Jugamos bien, generamos situaciones y tuvimos la ambición de buscarlo hasta el último minuto”.

A pesar de la alegría por la victoria, Troglio no esquivó la realidad de los números. Al ser consultado por el balance del certamen, fue tajante: “La campaña fue de discreta para abajo. Banfield exige más”, aseguró.

El entrenador también puso el foco en el complejo mercado de pases que se avecina, marcado por la situación económica del club. “Sabemos que estamos inhibidos y eso dificulta traer refuerzos. Mi deseo es poder armar un equipo para pelear arriba, entrar entre los ocho y soñar con una copa, pero dependemos de que se solucionen estos temas”, admitió con preocupación.

Una salida "a lo Arjona"

Fiel a su estilo auténtico y carismático, Pedro Troglio se permitió distenderse en la conferencia con una nota de color que hizo reír a los presentes. Aliviado por el resultado, confesó que el triunfo le cambió los planes familiares: “Voy a poder tener un domingo tranquilo con mi esposa e ir a ver a Arjona. Si perdíamos, me quedaba encerrado en casa y no iba a ningún lado”, bromeó el técnico.

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Lo que viene: San Martín de Tucumán por Copa Argentina

Pensando en lo que viene, el foco ya está puesto en el próximo compromiso por el torneo más federal del país. Banfield enfrentará a San Martín de Tucumán el viernes 8 de mayo en el estadio Padre Martearena de Salta por los 16avos de final.

“Nuestra obligación es ganar el partido que viene por Copa Argentina”, reconoció Troglio, marcando la importancia del objetivo inmediato. Es que será el último partido del Taladro en el semestre, antes del Mundial que comenzará en el mes de Junio.

Por último, se refirió a la situación de Mauro Méndez, dejando en claro su deseo pero también su comprensión: “Ojalá se quede Méndez, pero sería muy egoísta decirle que lo haga”, explicó en relación a la continuidad del delantero que fue una de las figuras de Banfield en el Torneo Apertura, pero podría marcharse.