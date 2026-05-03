Aprender a amamantar: en Lomas de Zamora dan talleres de lactancia para embarazadas

En el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora dan talleres gratuitos de lactancia para que las embarazadas se inicien en los conocimientos de cómo amamantar y puedan despejar dudas sobre la nueva etapa que están por transitar.

El próximo encuentro será este lunes 4 de mayo, a las 9.30, en el centro de salud ubicado sobre la calle Virrey Cevallos 21 . Las especialistas hablarán sobre el valor nutricional de la leche materna para el bebé , despejando dudas, derribando mitos y brindando información sobre las distintas inquietudes que pueden surgir a futuro.

También darán pautas sobre esterilización, cómo sacarse leche, cuál es la durabilidad de la misma, cómo conservarla y cómo saber si el bebé está bien alimentado, entre otras cuestiones fundamentales para las personas gestantes . Para participar del taller no es necesario anotarse, solo tienen que ir al hospital y anunciarse con el personal de ingreso para luego ser derivadas al área de maternidad que está en el primer piso.

Los primeros momentos después del nacimiento son esenciales para lactancia. Si se desea amamantar, es importante hacerlo inmediatamente luego del parto y continuar hasta los 6 meses. Para esto, es fundamental contar con ayuda y acompañamiento para encontrar momentos y espacios tranquilos y contenedores.

Las especialistas destacan que la leche humana es un alimento completo, protector y natural que se va adaptando al crecimiento y a las necesidades de cada bebé. También ayuda a la recuperación posparto y disminuye el riesgo de enfermedades. Estos son algunos de los temas que se tratan durante los talleres que hacen el primer y tercer lunes de cada mes.

El Hospital Gandulfo tiene un centro de recolección de leche humana

El Hospital Gandulfo tiene un centro de recolección de leche humana que tiene como objetivo colaborar con bebés que, por alguna razón, no pueden recibir el alimento de sus madres.

La leche es recibida por el hospital de manera congelada y, en menos de 15 días, la envían al Hospital Evita Pueblo de Berazategui donde es pasteurizada y procesada para luego ser fraccionada y distribuida a los recién nacidos.