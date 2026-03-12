En Lomas de Zamora realizaron un balance integral de la salud pública bonaerense.

Estos encuentros se desarrollan en las distintas regiones sanitarias de cara al Congreso Provincial de Salud que se realizará en Mar del Plata los días 15, 16 y 17 de abril y que reúne a trabajadores y trabajadoras de la salud, equipos municipales, sindicatos, entidades universitarias y autoridades para debatir, compartir experiencias, presentar trabajos científicos, planificar la integración del sistema sanitario provincial y debatir políticas sanitarias en el marco del Plan Quinquenal.
Los datos sanitarios que se presentaron en Lomas de Zamora
Respecto al impacto de las políticas de ajuste y desregulación por parte del Gobierno nacional:
se recortó un 34% la inversión en hospitales nacionales
se achicaron un 44% los programas sanitarios
se incremento al 283% en medicamentos
subieron 398% en cuotas de medicina prepaga.
Actualmente el 48% de las internaciones provinciales corresponden a personas con cobertura.
En el caso de la PBA, el sistema público absorbió una mayor demanda
En este contexto, la Provincia continúa profundizando el Plan Quinquenal de Salud con eje en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, y el modelo de Cuidados Progresivos.
Entre sus avances en la región, destaca la consolidación y utilización de la Historia de Salud Integrada (HSI) en 164 establecimientos -25 provinciales, 139 municipales-, con 1.350.795 personas empadronadas y 2.170.214 consultas registradas. La evolución de la cobertura de las consultas en HSI en establecimientos provinciales, pasó de 1,0 en 2022 a 35,3 en 2025.
El equipamiento para mejorar la salud
A su vez, se trabajó en el fortalecimiento de la infraestructura de la Red de Diagnóstico por Imágenes. Se incorporó un resonador en el Hospital Gandulfo, cinco tomógrafos nuevos en cinco hospitales y uno reubicado, siete nuevos equipos de RX y 19 Equipos de Digitalización Directa, y siete nuevos mamógrafos.
Respecto al funcionamiento del Nodo de Integración y Regulación Regional, se recibieron 10.537 solicitudes de efectores municipales y provinciales, de las cuales 79,5 fueron resueltas.
En cuanto al rol del Primer Nivel de Atención en la región hay alrededor de 300 efectores del PNA en el territorio, un promedio de 35 CAPS por municipio. En total fueron 56 CAPS inaugurados en la gestión.