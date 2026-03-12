En Lomas de Zamora realizaron un balance integral de la salud pública bonaerense.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, encabezó el pre congreso de salud de la Región Sanitaria VI en Lomas de Zamora donde presentó frente a equipos de salud y autoridades municipales, un diagnóstico y los principales avances en materia sanitaria de la región.

Estos encuentros se desarrollan en las distintas regiones sanitarias de cara al Congreso Provincial de Salud que se realizará en Mar del Plata los días 15, 16 y 17 de abril y que reúne a trabajadores y trabajadoras de la salud, equipos municipales, sindicatos, entidades universitarias y autoridades para debatir, compartir experiencias, presentar trabajos científicos, planificar la integración del sistema sanitario provincial y debatir políticas sanitarias en el marco del Plan Quinquenal.

Provincia. Axel Kicillof firmó un acuerdo con la OPS para fortalecer el sistema de salud

A 50 años del golpe. Salud y memoria: el Gandulfo recuerda a sus médicos desaparecidos

Respecto al impacto de las políticas de ajuste y desregulación por parte del Gobierno nacional:

Actualmente el 48% de las internaciones provinciales corresponden a personas con cobertura.

Pre congreso de la Región Sanitaria VI 2026. La Provincia continúa profundizando el Plan Quinquenal de Salud con eje en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, y el modelo de Cuidados Progresivos.

Kreplak y Otermín. Respecto al funcionamiento del Nodo de Integración y Regulación Regional, se recibieron 10.537 solicitudes de efectores municipales y provinciales, de las cuales 79,5 fueron resueltas.

En el caso de la PBA, el sistema público absorbió una mayor demanda

En este contexto, la Provincia continúa profundizando el Plan Quinquenal de Salud con eje en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, y el modelo de Cuidados Progresivos.

Entre sus avances en la región, destaca la consolidación y utilización de la Historia de Salud Integrada (HSI) en 164 establecimientos -25 provinciales, 139 municipales-, con 1.350.795 personas empadronadas y 2.170.214 consultas registradas. La evolución de la cobertura de las consultas en HSI en establecimientos provinciales, pasó de 1,0 en 2022 a 35,3 en 2025.

El equipamiento para mejorar la salud

A su vez, se trabajó en el fortalecimiento de la infraestructura de la Red de Diagnóstico por Imágenes. Se incorporó un resonador en el Hospital Gandulfo, cinco tomógrafos nuevos en cinco hospitales y uno reubicado, siete nuevos equipos de RX y 19 Equipos de Digitalización Directa, y siete nuevos mamógrafos.

Respecto al funcionamiento del Nodo de Integración y Regulación Regional, se recibieron 10.537 solicitudes de efectores municipales y provinciales, de las cuales 79,5 fueron resueltas.

En cuanto al rol del Primer Nivel de Atención en la región hay alrededor de 300 efectores del PNA en el territorio, un promedio de 35 CAPS por municipio. En total fueron 56 CAPS inaugurados en la gestión.