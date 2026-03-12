Adrián Arregui reveló cual es el objetivo de Temperley en la Primera Nacional

Temperley se prepara para volver a la acción este domingo cuando visite a Gimnasia y Tiro de Salta. Después de lo que fue el paro del fútbol, los dirigidos por Nicolás Domingo buscan recuperarse tras la última caída ante Atlético Rafaela y el capitán Adrián Arregui no se achica ante el desafío de llevar al Gasolero a lo más alto.

Será un exámen más que exigente el que tendrá por delante Temperley , ya que deberá visitar al líder de la zona y que tiene puntaje ideal. Gimnasia y Tiro de Salta suma 9 unidades, tres victorias en fila y aparece como un equipo de sumo cuidado en la lucha por pelear en los primeros puestos.

El Gasolero todavía no demostró ser un equipo regular en el campeonato. En tres fechas, cosechó un triunfo, un empate y una derrota. Por momentos consiguió una idea de juego y por otros apareció desdibujado como en el partido ante Rafaela.

"Ganes o pierdas la idea es siempre que los partidos sean rápidos para revertir los resultados. Sin dudas, después de Rafaela estabamos esperando eso, pero al saber que no se juega estamos preparando y corrigiendo algunas cuestiones. Enfrentar esta seguidilla que se viene de visitante, luego con Atlata, el clásico con los andes. Hay que tratar de afilar lo que no se hizo bien contra Rafaela", aseguró Adrián Arregui en diálogo con El Show de Temperley.

El conjunto de Turdera no pudo jugar contra San Martín de Tucumán en el Alfredo Beranger, lo cual condicionó su puesta a punto en el campeonato. Debido al paro del fútbol argentino, el Gasolero deberá afrontar dos partidos consecutivos en condición de visitante.

A propósito, el Samurai explicó que "todos los equipos quieren jugar con su gente, como nosotros". Y apuntó: "Son decisiones que se toman, estuvimos esta semana tratando de ganarle a lo físico y aplicando cuestiones técnico tácticas pensando en lo que se viene".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Show de Temperley (@showdetemperley)

Adrián Arregui confesó cuál es el objetivo de Temperley

Si bien es un proceso nuevo para Temperley, desde la llegada de Nicolás Domingo a la dirección técnica las ilusiones se renovaron. Tras la última etapa con Rubén Darío Forestello como entrenador, el conjunto de Turdera apostó a un cambio desde el cuerpo técnico y piensa en lograr los objetivos.

En esa sintonía, Arregui remarcó que "tratamos de revisar lo que pasó el otro día para corregir errores". Y reveló: "Queremos crecer desde el sostén y desde lo importante que van a ser los partidos que se vienen. Esto es muy largo, todavía faltan 35 partidos, creo que este es el año para el crecimiento de los partidos y de una idea que nos va a llevar a un equilibrio cuando llegue mitad de torneo. Va a ser muy importante porque es cuando los equipos más regulares empiezan a estirar la ventaja y nosotros queremos estar entre los primeros puestos y pelear el campeonato, lo vamos a necesitar".

La realidad es que Arregui es una de las piezas claves en el funcionamiento de Temperley y una voz más que autorizada para hablar sobre las aspiraciones del equipo. Este es su cuarto ciclo en el club, siendo ídolo tras lograr ascensos. Es uno de los líderes, capitán del equipo y autor del gol del único triunfo del Gasolero ante Agropecuario en el presente torneo. Es uno de los impulsores de la ilusión gasolera que busca el regreso a Primera.