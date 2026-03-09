Federico Crivelli, sobre las ilusiones de Temperley: "Ojalá se pueda dar el ascenso a Primera"

Federico Crivelli, Director Deportivo de Temperley, habló sobre la actualidad del Gasolero en el torneo de la Primera Nacional . En su función de nexo entre el cuerpo técnico y los jugadores, el ex arquero apuntó hacia los objetivos de la institución de Turdera en la presente temporada.

En ese contexto, hizo un repaso de lo que fue su participación como jugador de Temperley , analizó al actual plantel y remarcó las cualidades del equipo dirigido por Nicolás Domingo en las primeras tres fechas del campeonato. Crivelli supo ser campeón con Temperley en los recordados ascensos desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional en 2014 y luego en el último regreso a Primera División para el 2015.

Federico Crivelli es el encargado de estar en contacto con la Comisión Directiva, Subcomisión de Fútbol y toda la estructura de divisiones inferiores en Temperley. Con la llegada de Nicolás Domingo a la dirección técnica, el diálogo es permanente y las ilusiones están totalmente renovadas para un club que tiene como principal objetivo volver a Primera División.

"Ojalá Dios quiera podamos subir a Primera. El objetivo siempre en este club es pelear el ascenso, se está trabajando para eso. Recien arranca el campeonato y esto es de a poco", aseguró Crivelli en diálogo con El Show de Temperley.

En esa misma sintonía, remarcó que "un ascenso siempre genera emociones increibles, nosotros nos fuimos caminando a Luján dos veces con mucha gente". Y recordó: "Hacemos esas locuras y el buen resultado une, la gente está contenta. Ojalá se pueda dar este año, es el objetivo".

Asimismo, sostuvo: "En el 2014, creo que 7 fechas antes estabamos ahi con Nueva Chicago que le descontábamos puntos, eran partidos muy dificiles que ibamos y los ganabamos. Ahi te dabas cuenta que el grupo estaba para algo mas. Se vio en la semifinal, en la final. Lo que dimos por la camiseta de Temperley fue tremendo".

Su relación con los jugadores de Temperley

Federico Crivelli, el que supo defender la camiseta del Gasolero durante 317 partidos, transformándose así en el jugador con más presencias en el club, y que logró además dos ascensos, es ahora uno de los responsable a cargo del fútbol profesional junto a Jorge Colás, que es la cabeza de esta sub-comisión, Martín "Kily" Prado, Marcelo Alcobre y Tirotta.

A propósito, detalló como es su relación con los jugadores del actual plantel y cual es su rol: "Este plantel tiene chicos nuevos, lo importante es que se consolidó la base del año pasado. Todavia falta que pasen fechas, que el tecnico mueva fichas y que se rompan el lomo para defender la camiseta. Esa competencia todavía está ahí porque recién arranca. Hay un lindo plantel, buena energía y obviamente que estamos ilusionados pero hay que estar tranquilos porque es un torneo durísimo".

Su rol como Director Deportivo de Temperley

Además, precisó que "hoy sé ocupar el lugar que me corresponde, sé hasta donde llegar". Y confesó: "Tengo muy buena relación con los jugadores, respeto mucho el vestuario, siempre hay que saber hasta donde. Me puse muy feliz el año pasado que Ezequiel Mastrolía estuvo dentro de los mejores arqueros de la categoría, hay veces que nos ponemos a hablar del puesto. Después del partido por Copa Argentina nos pusimos a hablar con el mono por cosas que le estaban pasando y estuvo buena esa charla para decirnos algunas cosas".

No obstante, señaló que "hablamos con el mono y el me dijo que no consumía redes sociales, yo le dije que estaba perfecto porque yo consumo mucho de las redes y a veces te hace mal todo lo que dicen". Del mismo modo, destacó que "es así el fútbol, la pasión, las redes, hay muchos que lo usan para desestabilizar, no hay que engancharse, hay que estar convencido de lo que uno está haciendo y eso te deja tranquilo".

El paro del fútbol argentino y el proyecto de unidad en Temperley

Por otra parte, Federico Crivelli opinó sobre el paro que afecta al fútbol argentino. En ese marco, explicó las diferencias entre entrenar para jugar y saber que no vas a hacerlo.

"No es lo mismo cuando estas en competencia que estar en alerta con toda la tensión por este tema del paro. El jugador se afloja y eso hay que tratar de alimentarlo todo el tiempo para que sea lo menos posible, teníamos amistosos programados pero se tuvieron que suspender, hay que acatar las reglas y nosotros ya tenemos que pensar en la parada que se nos viene en Salta que es muy difícil", indicó.

Por último, reflexionó sobre las elecciones en Temperley y hacia donde tiene que apuntar el club: "Las elecciones pueden ser cada dos años o tres pero el club tiene que tener una línea, un proyecto. Hay que unir las partes para ver hacia donde queremos direccionarnos, tenemos un potencial muy bueno si nos unimos todos. Cada uno ocupando su rol y potenciándonos cada uno a nosotros. El único beneficidado siempre es Temperley porque desde este lado nunca voy a tener una medalla por nada, nosotros tenemos que tener un rol importante pero desde otro lugar".