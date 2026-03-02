Nicolás Domingo, sobre la derrota de Temperley: "Siempre duele"

Temperley sufrió su primera derrota en la Primera Nacional ante Atlético Rafaela por 1 a 0 por la tercera fecha del campeonato. El Gasolero cayó por primera vez con Nicolás Domingo como entrenador y de esta manera significó la pérdida del invicto para el conjunto de Turdera en el torneo.

Después del empate ante Tristán Suarez y la victoria sobre Agropecuario de Carlos Casares, llegó el turno del primer revés para Temperley en un juego de trámite discreto, friccionado y que se definió en el primer tiempo con gol de Martiniano Moreno para el conjunto santafesino.

El entrenador del conjunto de Turdera expresó sus sensaciones tras la pérdida del invicto. Fiel a su estilo analítico, sostuvo: "Siempre perder duele, el primer tiempo tuvimos el control del partido, a pesar de que en esta cancha los pelotazos rivales terminaban en nuestra área. Tuvimos chances para empatarlo, ellos tuvieron las suyas y nos agarraron abiertos, expuestos e intentando ganar el partido. Tenemos que corregir errores y estoy convencido que tenemos un gran plantel, un gran grupo y vamos por buen camino".

Asimismo, Nicolás Domingo señaló que entre los errores que cometieron estuvieron "esos centros que habiamos trabajado en la semana, no trabajamos biemn la pelota parada". Con respecto a la polémica sobre el penal no sancionado contra Marcos Echeverría, indicó: "Me parece que contra Marcos es penal y ellos se cerraron bien. Fue un partido friccionado donde ellos aprovecharon su oportunidad".

Por otra parte, opinó sobre el paro que todavía no está confirmado y reflexionó: "Si es que no se juega con Tucumán, nos tocan dos de visitante. A nadie le gusta perder, nos vamos con mucha bronca porque los chicos entregan el corazón, se brindan por el club, estamos bien y hay que seguir trabajando".

nicolas domingo temperley Es la primera experiencia de Nicolás Domingo como entrenador.

La planificación y lo que se viene para Temperley

El Gasolero aguarda por la confirmación o no del paro, lo cual se terminará de decidir este martes desde las 14 mediante una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA. En caso de no haber paro, Temperley recibirá a San Martín de Tucumán en la próxima jornada en el Alfredo Beranger, luego visitará a Gimnasia y Tiro de Salta, recibirá a Atlanta y en la séptima fecha llegará el tan ansiado clásico ante Los Andes.

Se vienen fechas decisivas para Temperley pensando en su futuro en la Primera Nacional. Por lo pronto, perdió el invicto y debe recuperarse para encaminar su rumbo en un campeonato parejo y que se define por detalles.