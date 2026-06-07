Temperley enterró a Chacarita y pisó el Reducido

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Temperley ganó bien, pero no mereció sufrir

Ganar y sufrir, así se disfruta más. Temperley venció a Chacarita por 1-0, se metió en zona de Reducido y volvió a sumar de a tres como visitante luego de la victoria en el clásico. El inesperado goleador Pedro Souto marcó la diferencia en San Martín.

El Gasolero aprovechó su mejor momento, hizo los méritos para aumentar, pero no estuvo fino y terminó pasando angustia por no saber cerrar un partido que le fue siempre favorable.

A los 20 minutos se rompió el cero cuando Facundo Krüger peinó para el pique de Pedro Souto, que le ganó la cuerda a Francisco Facello para definir de zurda y dejar sin chances a Beto Bologna.

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En la medida que Temperley controló el trámite, aumentó la desesperación del rival, limitado y con carencias notorias.

El equipo de Nicolás Domingo dispuso de espacios, contragolpes, jugadas en las que pudo definir su suerte con antelación, pero le cuesta resolver. Ante eso, padeció en el tramo final con una salvada bárbara de Ezequiel Mastrolía y una pelota que rebotó en el ángulo.

La tarde tuvo final feliz. Segundo triunfo consecutivo, puesto de Reducido y próximos tres partidos en el Alfredo Beranger para sentar bases en esta dura Primera Nacional. Entre la delgada línea para arriba y para abajo, Chacarita se ubicó a un punto del descenso. La gente se lo hizo saber.