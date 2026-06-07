Temperley enterró a Chacarita y pisó el Reducido

Temperley ganó bien, pero no mereció sufrir
Ganar y sufrir, así se disfruta más. Temperley venció a Chacarita por 1-0, se metió en zona de Reducido y volvió a sumar de a tres como visitante luego de la victoria en el clásico. El inesperado goleador Pedro Souto marcó la diferencia en San Martín.
El Gasolero aprovechó su mejor momento, hizo los méritos para aumentar, pero no estuvo fino y terminó pasando angustia por no saber cerrar un partido que le fue siempre favorable.
A los 20 minutos se rompió el cero cuando Facundo Krüger peinó para el pique de Pedro Souto, que le ganó la cuerda a Francisco Facello para definir de zurda y dejar sin chances a Beto Bologna.
En la medida que Temperley controló el trámite, aumentó la desesperación del rival, limitado y con carencias notorias.
El equipo de Nicolás Domingo dispuso de espacios, contragolpes, jugadas en las que pudo definir su suerte con antelación, pero le cuesta resolver. Ante eso, padeció en el tramo final con una salvada bárbara de Ezequiel Mastrolía y una pelota que rebotó en el ángulo.
La tarde tuvo final feliz. Segundo triunfo consecutivo, puesto de Reducido y próximos tres partidos en el Alfredo Beranger para sentar bases en esta dura Primera Nacional. Entre la delgada línea para arriba y para abajo, Chacarita se ubicó a un punto del descenso. La gente se lo hizo saber.
Terminó el partido: Ganó Temperley
Con algo de suspenso en el final, el Gasolero venció a Chacarita en San Martín por 1-0 y se metió en puestos de Reducido.
Sufre Temperley en el adicional
Cabeceó Tomás Pérez Serra y pegó en el ángulo derecho.
Mastrolía salvó su arco
Francisco Facello sacudió de zurda y el arquero metió la punta de sus dedos para mandar la pelota al córner. Minutos finales.
Ahora llegó la visita
Una más desperdiciada, le quedó largo a Franco Benítez el pase de Pesadilla Krüger.
Casi lo iguala Chacarita
Thiago Zárate le ganó la posición a Oswaldo Pacheco, pero frente a Ezequiel Mastrolía la tiró apenas arriba.
Otra vez salvó Beto Bologna
El arquero de Chacarita volvió a salvar ante un intento de Facundo Krüger.
Temperley lo tiene a su merced
El local juega contra el reloj y un clima enrarecido desde las tribunas. Si el Gasolero se lo propone lo liquida.
Comenzó el segundo tiempo
El equipo de Nicolás Domingo buscará asegurarse los tres puntos para mantenerse en puestos de Reducido.
Finalizó el primer tiempo
Temperley fue superior a Chacarita. Con orden y un gol de Pedro Souto justifica la venta ja por 1-0.
De ida y vuelta en San Martín
Temperley sigue teniendo la iniciativa, pero el local empuja. Centro venenoso de Nicolás Cháves que no encontró receptores.
Susto para el Gasolero
Mario Sanabria le dio con rosca, la pelota se fue cerca del palo izquierdo.
¡¡¡GOL DE TEMPERLEY!!!
A los 19 minutos. Pedro Souto le ganó en carrera a Francisco Facello para definir al primer palo del arquero. Tercer gol consecutivo del volante.
Temperley casi abre el marcador
Centro de Lucas Angelini, giro de Facundo Krüger y derechazo que sacó con las piernas Enrique Bologna.
Comenzó el partido
Temperley quiere seguir por la senda de los buenos resultados después de ponerle final a su racha adversa con el triunfo ante San Martín de San Juan.
Así forman Chacarita y Temperley
Chacarita: Enrique Bologna; Francisco Facello, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes y Nicolás Cháves; Alvaro Cuello, Tomás Pérez Serra, Mario Sanabria y Sebastián Ramírez; Maximiliano Meléndez y Juan Barbieri. DT: Cristian Grabinski.
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Franco Díaz y Pedro Souto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
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Hora: 15.30. Árbitro: Pablo Giménez. Estadio: 18 de Julio.