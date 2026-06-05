El emotivo video con el que Temperley homenajeó al Indio Solari

A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, Temperley despidió al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, destacando el lazo invisible pero inquebrantable que une su mística poética con el sentimiento popular de la familia gasolera.

La partida del Indio Solari caló hondo en los pasillos del Alfredo Beranger , donde la cultura ricotera forma parte de la identidad de sus tribunas y de la banda sonora de sus máximas hazañas deportivas.

Temperley se sumó al dolor nacional que significó la partida de Carlos Alberto Solari a los 77 años, tras atravesar durante años la enfermedad de Mal de Parkinson. Este diagnóstico le había sido confirmado originalmente en 2016 y fue la causa principal que lo alejó progresivamente de los escenarios.

El homenaje desde El Show de Temperley reavivó de inmediato un recuerdo imborrable para los hinchas: la intimidad del mítico plantel que logró el histórico ascenso a la Primera División en el año 2014. Aquel equipo comandado por Ricardo Rezza, que devolvió a Temperley a la máxima categoría tras 27 años, adoptó las estrofas de "Ji ji ji" como un himno de guerra sagrado.

Exintegrantes de aquel plantel recordaron cómo los parlantes del vestuario retumbaban con el clásico pogo antes de salir a la cancha y durante los festejos de cada victoria. El tema de Los Redondos inyectaba una dosis de adrenalina y compañerismo que se transformó en la mística clave para hilvanar aquel doble ascenso meteórico. "No lo soñé" dejó de ser una frase musical para convertirse en la realidad de un club que desafió la lógica y alcanzó la gloria.

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Un legado que trasciende el fútbol

El fútbol argentino despide a un artista que, sin buscarlo, se volvió bandera de todas las hinchadas del país. En Turdera y Temperley, el eco de su voz seguirá sonando cada vez que la pelota ruede y cada vez que el vestuario necesite recordar que los milagros, a veces, no son un sueño.

La obra del Indio Solari nunca tuvo al fútbol como tema central. Sus letras, repletas de metáforas y significados abiertos, rara vez encontraron una adaptación sencilla en las tribunas. Sin embargo, el vínculo entre los Redondos y el fútbol argentino terminó construyéndose por otro lado: desde la identificación popular.

Durante décadas, miles de hinchas llevaron sus canciones, sus frases y su estética a las canchas, mientras que los recitales se transformaron en verdaderas peregrinaciones colectivas, tan pasionales como cualquier partido decisivo. Por eso, aunque no hayan escrito himnos futboleros en el sentido tradicional, los Redondos terminaron convirtiéndose en la banda más futbolera de la Argentina.