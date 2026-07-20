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20 de julio de 2026
Es el amor.

El mensaje de Carolina Calvagni a Nicolás Tagliafico: "Dejaste las piernas, el corazón y el alma"

Carolina Calvagni le dedicó un emotivo posteó a Nicolás Tagliafico luego de la final del Mundial 2026, donde el ex Banfield dejó todo en la cancha.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni.&nbsp;

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni. 

A través de una publicación en Instagram, junto a una foto de Nicolás Tagliafico, Carolina Calvagni expresó con orgullo: "Solo tengo palabras de admiración".

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La empresaria continuó: "Dejaste las piernas, el corazón y el alma por la Selección. Siempre dando un poco más, incluso cuando eso significa dejarte de lado a vos mismo para entregarle lo mejor de vos al equipo. Sos la persona más profesional y laburadora que conocí en mi vida, perfil bajo y tratando de hacer lo correcto siempre. Te amo con locura".

La respuesta de Nicolás Tagliafico

Cómo era de prever, la publicación se plagó de comentarios con buena onda y de apoyo a Nicolás Tagliafico por su rendimiento habitual en la Selección Argentina. "Te amo mucho", le respondió el jugador a su esposa.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni.

El defensor jugó los últimos minutos estando lesionado y de todos modos tuvo una enorme entrega en el partido y fue uno de los destacados dentro de la Selección Argentina.

Carolina Calvagni, junto con otras esposas y novias de la “Scaloneta”, lo acompañó alentando desde la tribuna durante todo el Mundial 2026.

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