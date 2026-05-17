Así nació la historia de amor entre Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico comparten sus días en Francia , donde el ex Banfield defiende la camiseta del Lyon, mientras llevan una década de romance y son una de las parejas más queridas en la intimidad de la Selección Argentina.

A través de un posteo que realizó en su perfil de TikTok, Carolina Calvagni aprovechó que cumplía aniversario con Nicolás Tagliafico y reveló cómo lo conoció.

“Estaba soltera y de vacaciones en la facu. Me acuerdo perfecto porque tenía muchísimo tiempo libre y una tarde estaba sola, aburrida en casa, cuando mi mamá me dijo que iba a merendar con una amiga y me preguntó si quería acompañarla. La verdad es que yo me llevaba bien con ella, así que acepté sin imaginarme todo lo que iba a pasar después”, comenzó diciendo.

Según contó, esta mujer tenía una hermana que estaba en pareja con un jugador de Banfield, y que casualmente era compañero del defensor. “Hay un chico que me parece divino, te lo voy a mostrar”, fue la frase con la que la celestina le introdujo el perfil del jugador.

Y siguió: “Primero, porque no tenía idea de fútbol, y segundo, porque creía que alguien así jamás me iba a dar bola. Pero ella agarró la computadora, puso su nombre en Google y empezó a mostrarme fotos. Yo le decía: ´Sí, obvio, es divino…´”.

“Antes de irme me insistió con que lo siguiera en Facebook, que en ese momento era la red social que más se usaba. Le hice caso, lo seguí y me fui. Pero a la hora me llegó la notificación de que me había aceptado la solicitud. Obviamente, llegué a mi casa y le stalkeé absolutamente todo el perfil: fotos, publicaciones, comentarios… y ahí sí, me empezó a gustar”, señaló.

Carolina Calvagni dio el primer paso

Si bien Nicolás Tagliafico le había aceptado el seguimiento, Carolina Calvagni fue quien tuvo que dar el primer paso. “Lo gracioso es que él no me hablaba. Pasaban los días y nada. Eso sí: empezaron a aparecer likes en fotos viejas, así que claramente también me estaba mirando el perfil a mí. Después de más o menos una semana sin que arrancara conversación, dije: 'Bueno, ya fue, no tengo nada que perder'”, resaltó.

El comentario de Carolina Calvagni causó múltiples interacciones de los seguidores de la pareja. Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico.

La respuesta de Nicolás Tagliafico no tardó en llegar

Carolina Calvagni también ventiló la tardía respuesta de Nicolás Tagliafico. “Una noche, como a las 2 de la mañana y sin poder dormir, le mandé un simple: 'Hola, ¿cómo estás?'”, reveló. La respuesta tardó en llegar: “En ese momento no respondió, pero al día siguiente me desperté con un mensaje suyo. No recuerdo exactamente qué decía, pero desde ahí empezamos a hablar todos los días. Al segundo día ya me pidió el WhatsApp y nunca más nos separamos”.

“Además, hay un detalle que para mí sumó mil puntos: me invitó a almorzar. No sé, me pareció distinto”, sostuvo la empresaria. Y cerro: “Y así, de la manera más random e inesperada, empezó nuestra historia. Hoy, después de diez años juntos, seguimos felices y cada vez que lo cuento pienso que realmente tenía que pasar sí o sí”.