Así nació la historia de amor entre Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico comparten sus días en Francia, donde el ex Banfield defiende la camiseta del Lyon, mientras llevan una década de romance y son una de las parejas más queridas en la intimidad de la Selección Argentina.
Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico comenzaron su romance hace una década y la empresaria contó cómo se conocieron a través de las redes sociales.
Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico comparten sus días en Francia, donde el ex Banfield defiende la camiseta del Lyon, mientras llevan una década de romance y son una de las parejas más queridas en la intimidad de la Selección Argentina.
A través de un posteo que realizó en su perfil de TikTok, Carolina Calvagni aprovechó que cumplía aniversario con Nicolás Tagliafico y reveló cómo lo conoció.
“Estaba soltera y de vacaciones en la facu. Me acuerdo perfecto porque tenía muchísimo tiempo libre y una tarde estaba sola, aburrida en casa, cuando mi mamá me dijo que iba a merendar con una amiga y me preguntó si quería acompañarla. La verdad es que yo me llevaba bien con ella, así que acepté sin imaginarme todo lo que iba a pasar después”, comenzó diciendo.
Según contó, esta mujer tenía una hermana que estaba en pareja con un jugador de Banfield, y que casualmente era compañero del defensor. “Hay un chico que me parece divino, te lo voy a mostrar”, fue la frase con la que la celestina le introdujo el perfil del jugador.
Y siguió: “Primero, porque no tenía idea de fútbol, y segundo, porque creía que alguien así jamás me iba a dar bola. Pero ella agarró la computadora, puso su nombre en Google y empezó a mostrarme fotos. Yo le decía: ´Sí, obvio, es divino…´”.
“Antes de irme me insistió con que lo siguiera en Facebook, que en ese momento era la red social que más se usaba. Le hice caso, lo seguí y me fui. Pero a la hora me llegó la notificación de que me había aceptado la solicitud. Obviamente, llegué a mi casa y le stalkeé absolutamente todo el perfil: fotos, publicaciones, comentarios… y ahí sí, me empezó a gustar”, señaló.
Si bien Nicolás Tagliafico le había aceptado el seguimiento, Carolina Calvagni fue quien tuvo que dar el primer paso. “Lo gracioso es que él no me hablaba. Pasaban los días y nada. Eso sí: empezaron a aparecer likes en fotos viejas, así que claramente también me estaba mirando el perfil a mí. Después de más o menos una semana sin que arrancara conversación, dije: 'Bueno, ya fue, no tengo nada que perder'”, resaltó.
Carolina Calvagni también ventiló la tardía respuesta de Nicolás Tagliafico. “Una noche, como a las 2 de la mañana y sin poder dormir, le mandé un simple: 'Hola, ¿cómo estás?'”, reveló. La respuesta tardó en llegar: “En ese momento no respondió, pero al día siguiente me desperté con un mensaje suyo. No recuerdo exactamente qué decía, pero desde ahí empezamos a hablar todos los días. Al segundo día ya me pidió el WhatsApp y nunca más nos separamos”.
“Además, hay un detalle que para mí sumó mil puntos: me invitó a almorzar. No sé, me pareció distinto”, sostuvo la empresaria. Y cerro: “Y así, de la manera más random e inesperada, empezó nuestra historia. Hoy, después de diez años juntos, seguimos felices y cada vez que lo cuento pienso que realmente tenía que pasar sí o sí”.